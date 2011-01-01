“一个微软”战略再度推进，合作伙伴和服务部门将进行重组

微软喊了四年的“一个微软”的战略正在推进，该公司最近的重组影响到了其销售、合作伙伴和服务团队。

ZD至顶网软件频道消息： 微软继续推进对各种产品和服务部门的组合，该公司的官员今天——1月5日宣布该公司将进行另一次重组。

最新的举措——将于2月1日生效——将影响该公司由执行副总裁Judson Althoff领导的全球商业集团（Worldwide Commercial Business group）下的公司销售，合作伙伴和服务团队。

2016年7月，在首席运营官Kevin Turner离职后，微软在其“一个微软”路上迈出了一步，对全公司的销售和市场部门进行整合。作为这些举措的一部分，Althoff负责监督微软的全球商业业务（Worldwide Commercial Business），其中包括企业与合作伙伴集团（Enterprise & Partner Group ，EPG）、公共部门（Public Sector）、中小型市场解决方案和合作伙伴（Mid-Market Solutions and Partners，SMS＆P）、开发人员体验（Developer Experience ，DX）以及服务。

现在Althoff似乎准备把侧重点更多地放在Commercial Business上。

作为今天宣布的重组的一部分，微软正在将其EPF和SMS&P业务融合在一起。现任中型企业解决方案和合作伙伴的集团副总裁Chris Weber将领导融合后的这部分业务。（在去年7月之前，Weber是移动设备销售的集团副总裁。）

微软还在创造被官方称为“一个商业合作伙伴”业务，该业务将结合这家公司内部的各个合作伙伴团队。该部门将由微软企业合作伙伴生态系统集团副总裁Ron Huddleston领导。 Huddleston去年6月离开Salesforce加入了微软。 Huddleston曾在构建Salesforce的AppExchange市场以及基于云的渠道、OEM和ISV计划方面发挥了重要作用。

根据微软的声明，Kim Akers和ISV团队，Victor Morales和企业合作伙伴团队，Gavriella Schuster和WPG团队都将进入“一个商业合作伙伴”部门。

微软还在创建一个名为Microsoft Digital的新部门，这意味着更多地关注让微软的客户和合作伙伴使用微软各种云产品，并在这些产品的基础上进行建设。这个团队将由微软服务公司副总裁Anand Eswaran领导，他还将继续领导微软服务部门。 Microsoft Digital将包含微软“布道者”，开发人员和“数字顾问和架构师”，他们可以按照需要被分配给客户。

作为重组的一部分，微软正在将全球公共部门业务（Worldwide Public Sector）和行业业务（Industry Businesses）结合在一起，合并后的部门将由集团副总裁Toni Townes-Whitley领导。Althoff的Dynamics组织部门将继续由集团副总裁Frank Holland领导。

最近的重组是否会导致裁员？当我这样提问时，该公司的发言人表示：“今天的公告中没有裁员的内容。和所有的企业一样，微软会持续不断地检查其资源和投资情况。”

微软的“一个微软”行动在2013年由前首席执行官史蒂夫·鲍尔默启动。这个行动的最初想法是打破各自为战的局面，并在公司内部的团队中建立更多的协同效应。今天的“一个商业伙伴”公告是这一愿景的延续。

微软在去年年底宣布，将其全球合作伙伴会议改名为“Microsoft Inspire”，该会议将于7月9日至7月13日在华盛顿特区举行。合作伙伴会议的注册已经开放。

以“一个微软”的名义，微软也选择结合一些其内部聚焦的事件。我从我的联系人那里听说，微软的MGX销售会议，TechReady和解决方案专家销售峰会（S4）将成为一个统一的活动，将于2017年7月17日的一周在拉斯维加斯举办。