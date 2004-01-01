阿里加速“新能源”战略布局 集团CTO张建锋兼任阿里云CTO

阿里巴巴集团CTO张建锋（花名行癫）将兼任阿里云事业群CTO，阿里云各技术团队向他汇报，同时其在阿里云CTO的职责上向总裁胡晓明汇报，进一步整合资源、加速推进“新能源”战略布局。

ZD至顶网软件频道消息： 1月13日，阿里巴巴集团CEO张勇发出全员信，紧扣“五新”战略宣布新的组织升级布局。阿里巴巴集团CTO张建锋（花名行癫）将兼任阿里云事业群CTO，阿里云各技术团队向他汇报，同时其在阿里云CTO的职责上向总裁胡晓明汇报，进一步整合资源、加速推进“新能源”战略布局。

在“五新”战略中，阿里云以国内领先的大数据云计算能力，无疑是“新能源”战略的担纲角色。张建锋的任命，正是意在执行面向IoT时代架构云端一体化的整体策略，不断推进大数据时代核心产品和技术能力的建设。

2016年10月在云栖大会上，阿里巴巴集团董事局主席马云首次提出“五新”战略，即新零售、新制造、新金融、新技术和新资源将为各行各业带来重大机遇。2017年被称为阿里“五新”战略元年，阿里坚信互联网新技术和数据新资源将成为经济发展的强劲动力，而阿里云多年耕耘的云计算、大数据正是这一战略的最佳载体。

张建锋曾多次强调，阿里将围绕数据、计算和算法三个核心持续深入技术布局。“只有汇聚我们各路技术流派的风格和资源，才能具备更强的向数据要红利的能力，才能保障我们向技术要未来的可能。”张建锋兼任阿里云CTO之后，将更有效的整合集团研发资源，发挥协同优势，进一步提升阿里在科技创新领域的领先地位。

张建锋是集团内为数不多的兼具技术和商业背景和经验的领导者。他在2004年即加入淘宝，曾担任首席架构师，是阿里巴巴集团合伙人之一。2015年3月，张建锋出任阿里巴巴中国零售平台负责人，统管淘宝、天猫和聚划算的电商业务，并向集团CEO张勇汇报。2015年12月7日，阿里巴巴推出“大中台、小前台”战略，新设立中台事业群，其担纲首任总裁。2016年4月被任命为集团CTO，并兼任集团技术战略执行小组组长。

阿里巴巴集团自2009年起大力投入云计算研发，目前阿里云已经成为全球前三大云服务商之一，连续6个季度实现3位数增长，致力于为全社会打造商业发展的基础设施。



