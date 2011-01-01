微软购深度学习初创公司Maluuba

微软日前宣布了收购加拿大蒙特利尔的深度学习初创公司Maluuba的计划，所涉金额未有披露。该收购是微软2017年的第一项收购。

ZD至顶网软件频道消息：微软日前宣布了收购加拿大蒙特利尔的深度学习初创公司Maluuba的计划，所涉金额未有披露。该收购是微软2017年的第一项收购。Maluuba在自然语言理解和强化学习方面做了一些工作。

微软的人工智能研究部执行副总裁Harry Shum就Maluuba技术可以帮上忙的潜在场景有如下的解释:

“设想一下这样的未来，例如，你不必从部门的目录、文档或电子邮件心急如焚地去找公司的顶级税法专家，而只需与人工智能代理沟通，该人工智能代理利用Maluuba的机器理解功能可以立即对你的要求做出回应。人工智能代理能够回答你的公司在安全合规做法上的问题，它是通过更透彻地理解你的部门的文件和电子邮件内容做到的，而不是简单地像现在做的那样只检索关键字匹配。这仅仅是我们可以想象到的几百个场景中的一个，Maluuba将推动最先进的机器理解技术的发展。”

微软官员表示，Maluuba创始人Sam Pasupalak和Kaheer Suleman将成为Shum部门的一员。

Yoshua Bengio是Maluuba的顾问，亦是蒙特利尔学习算法研究所的负责人。作为交易的一部分，他也将为微软出谋划策并直接与Shum互动。

微软去年9月创立了联合人工智能和研究部，其时原执行副总裁陆奇离职，他曾领导联合Office和Bing部。