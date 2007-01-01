 IBM首席执行官提出人工智能部署三大基本原则

IBM首席执行官吉尼·罗梅蒂（Ginni Rometty）日前呼吁，业界需在人工智能和认知应用程序方面增加透明度及分析其伦理和社会影响。在此之前，科技界其他领袖也曾发表过类似的看法。

ZD至顶网软件频道消息： IBM首席执行官吉尼·罗梅蒂（Ginni Rometty）日前呼吁，业界需在人工智能和认知应用程序方面增加透明度及分析其伦理和社会影响。在此之前，科技界其他领袖也曾发表过类似的看法。

罗梅蒂正在准备在达沃斯世界经济论坛上的演讲，目的是介绍人工智能技术部署的基本原则。

无独有偶。麻省理工学院、哈佛和LinkedIn的Reid Hoffman，还有其他人，他们联合起来建了一个2700万美元的基金会研究人工智能的影响。奥巴马政府最近发布了一份报告人工智能对就业的影响，卡内基梅隆（科技巨头支持的非营利性）及IEEE也发表了自己的看法。

罗梅蒂发言的目的是就有道义心的人工智能部署提出讨论。她在事先准备好的发言稿里指出:

所谓的人工智能是一种新技术及由此衍生的认知系统，人工智能在不久的将来将渗入我们工作和生活的方方面面，可能会令一切变得更美好，和以前的改变世界的各种技术一样，人工智能的意义重大。许多由此导致的问题在今天尚无答案，找到答案需要时间、研究和公开讨论。

罗梅蒂同时还提出三个核心原则，包括:

• 目的。IBM称旗下的人工智能系统是为了扩充人类智慧。罗梅蒂表示，人工智能不会在近期内取代人类。她表示，"我们的技术、产品、服务和政策旨在加强和扩展人类的能力、专业知识和潜力。我们的立足点不仅仅是基于原则，也是基于科学。认知系统不会具有实际意义上的意识或成为独立的个体。"

• 透明度。IBM表示将就旗下人工智能的开发和部署的时间表和目的公开细节。此外，用于训练人工智的数据也将是透明的，IBM鼓励客户在保护自己的数据的同时采用类似的方法。

• 技能。IBM表示，人工智能部署需要将人类因素纳入有关的等式里，要帮助普罗大众获取使用新服务所需的技能。

罗梅蒂的原则颇为广泛，但在实行这些原则时可能会遇到困难。IBM可以公开自己的人工智能训练和用到的数据，但业界各行业以及企业和政府却可能做不到。诚然，有关人工智能的讨论必须继续，因为找到真正的答案可能需要时间。