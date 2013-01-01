Oracle首席执行官Hurd：云迁移由业务现实驱动 将有两大SaaS阵营

Oracle的首席执行官Mark Hurd表示，80％的软件即服务市场份额将集中于两家供应商。 而Hurd向业务领导者们灌输的观点是，Oracle将成为两者之一。

ZD至顶网软件频道消息：Oracle的首席执行官Mark Hurd表示，商业现实而非技术是云计算发展更大的驱动力，两者起到的作用至少也是等量齐观的。

Hurd在纽约召开的Oracle CloudWorld大会（这是一个区域巡回活动），"旨在拓展云计算客户"上的主题演讲中指出，全球国内生产总值（GDP）增长约2％。世界上一半的增长来自中国，而疲弱的增长将推动云消费。如果一家公司不把中国视为一个大市场，它就无法增长。自从1955年以来，财富500强中的企业已经有88%的企业从榜单中消失了，不把中国视为巨大市场的公司也会步那些企业的后尘。

Oracle的会议介绍了基础设施和平台即服务、人力资源、财务、供应链和客户体验的发展。 Oracle的云战略执行副总裁及NetSuite的前首席执行官Zach Nelson也在谈论云部署的五个规则。

可以看出，Hurd正在为Oracle的云业务做一个软推销。在此过程中，Hurd将安全性、敏捷性和管理预算的能力作为推销云部署的主要卖点。

但是，对于Oracle来说，更大的优势在于业务领导者们别无选择，只能迁移到云计算。显然，Oracle对这种迁移心怀期待。

产品开发总裁Thomas Kurian深入介绍了Oracle Cloud，包括攻略以及平台即服务增长的趋势、数据可视化工具以及在配置实例时的用户体验。 Kurian还表示，Oracle Cloud有一个架构能够连接到多个云并且移动数据。

Hurd指出，企业首席执行官的任期平均为18个月，他们必须降低成本、创新并改善客户体验。这些工作绝大部分都需要不止18个月才能获得回报。

"40％的首席执行官都没能坚持到18个月。这份工作离他们而去。"Hurd打趣说，"投资者基本上毫无感激之情。" Hurd表示，他的工作是帮助CEO获得市场份额，"我必须获得市场份额，当GDP不增长时，我必须得到别人的客户。

为了获得这些客户，IT将需要改变为Hurd称之为向云计算的代际转移。当大部分的支出被用于维护、满足合规性和监管要求时，云计算是IT预算投放的唯一方式。

Hurd表示，80％的企业应用程序将迁移到云端，所以强行推销不可避免。两个套件供应商将拥有80％的SaaS市场，你不可能依靠各种五花八门的应用来运行你的业务。

很明显，Hurd的赌注是Oracle将成为云套件供应商之一。 SAP的首席执行官Bill McDermott也表示该公司的套件会获得成功。而Salesforce首席执行官Marc Benioff正在构建一个以客户为中心的云套件。微软的首席执行官萨提亚.纳德拉也不甘人后，让Dynamics 365 和Office成为了有力的竞争者。而且不要忘了还有Amazon Web Services正在大张旗鼓地向上拓展堆栈，对Oracle形成威胁。

"你会看到我们行业的动荡"，Hurd表示。