 Solaris 12从Oracle路线图中消失

2016年底的时候，我们得到可信但最终无法核实的报道称，Oracle正在缩减Solaris的开发，也许会大量裁员。由于Oracle否认了这个传闻，我们尽最大努力还是无法验证这个消息，所以我们选择不发布这个消息。

ZD至顶网软件频道消息： 2016年底的时候，我们得到可信但最终无法核实的报道称，Oracle正在缩减Solaris的开发，也许会大量裁员。由于Oracle否认了这个传闻，虽然我们尽最大努力还是无法验证这个消息，因此我们选择不发布这个消息。

有一位用户告诉我们Solaris将转向维护模式，而且资源也转向Linux。

新的蓝图（日期为2017年1月13日）忽略了Oracle曾经列入该文档2014年版本中的Solaris 12，而是提到在完成"云部署与集成增强"的时候，"Solaris 11.next"将在今年或者明年推出，

Oracle 2-14年的SPARC和Solaris路线图

在撰写本文的时候，搜索引擎上还没有"Solaris 11.next"这个词条，我们向Oracle询问更多信息。

该路线图还提到2017年新一代的SPARC芯片，名为SPARC Next，然后是2020年的SPARC Next+。2017年文档中提到的速度和能力相比2014年的路线图有了小幅提升。

Oracle 2017年1月的Solaris和SPARC路线图

此外Oracle还暗示计划发布SPARC基础设施即服务，可能是在"@Customer"品牌下，服务是以"专有计量和非计量"的形式提供。

所以这些意味着什么？猜测Solaris将不会有一个完整的新版本，而是有所增强，并得到支持。此外还会有一个SPARC和Solaris云，Oracle会按小时或者以其他条款来提供。

我们已经向Oracle进行了询问：如果能反馈回来任何有用的信息，我们会分享给读者。12月的时候，Oracle透露裁员正在逼近，Oracle 12被取消。

在我们等待消息的时候，来自香港南华早报一则有趣的信息，提到Oracle在中国裁员200人的消息：Oracle中国的一位副总裁Bill Nesheim称"Oracle正在重新聚焦于围绕云计算的研发，由于这次重组，在某些市场的产品团队会被裁掉。"