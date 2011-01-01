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ZDNet软件频道产业观察微软正式宣布：Azure中增加对Clear Linux OS支持

微软正式宣布：Azure中增加对Clear Linux OS支持

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1月18日，微软宣布，在Azure中增加了对Clear Linux OS的支持。自此Azure市场开始提供用于英特尔架构的Clear Linux OS。而Clear Linux OS是免费的、开源的Linux版本，适用于云和数据中心环境，旨在最大限度地提高英特尔系统的性能。

作者：李超 来源：ZD至顶网软件频道 【编译】 2017年1月19日

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ZD至顶网软件频道消息：微软已经在Azure中增加了对另一个Linux版本的支持：Clear Linux OS。

微软正式宣布：Azure中增加对Clear Linux OS支持

1月18日，微软宣布，在Azure中增加了对Clear Linux OS的支持。自此Azure市场开始提供用于英特尔架构的Clear Linux OS。而Clear Linux OS是免费的、开源的Linux版本，适用于云和数据中心环境，旨在最大限度地提高英特尔系统的性能。

目前，Azure上支持多个Linux版本，包括Red Hat Enterprise Linux、Ubuntu、CentOS、Oracle Linux、SUSE Linux Enterprise和openSUSE。

去年，微软曾表示，Azure上将近有三分之一的虚拟机都在使用Linux，而不是Windows Server。微软正在将Clear Linux作为一个裸机虚拟机，支持Docker容器运行时的容器映像，以及带有开发机器学习应用程序的开源工具的示例解决方案映像。

说到Linux，SUSE现在提供了一个教程讲授如何在Windows Subsystem for Linux上运行openSUSE Leap 42.2，Windows Subsystem for Linux内置在周年更新版本的Windows 10中。

微软目前正式支持在Windows 10上运行Ubuntu和Bash。而SUSE版本以及Fedora都可以运行，但是到目前为止还没有得到微软的官方支持。

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