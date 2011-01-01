微软计划继续与百度合作 构建Windows 10“定制体验”

微软计划在前副总裁陆奇离职，并加盟百度担任首席运营官负责人工智能工作之后，寻求继续与百度合作的机会。

ZD至顶网软件频道消息：微软计划在前副总裁陆奇离职，并加盟百度担任首席运营官负责人工智能工作之后，寻求继续与百度合作的机会。微软应用和服务集团（Microsoft Application and Services Group）执行副总裁陆奇现在正担任百度集团总裁兼首席运营官，这一消息让行业中很多人大吃一惊。

考虑到微软用了很长的时间，才在昨天，1月17日发布了关于陆奇新职位的声明，很多人认为陆奇加盟百度的决定是出人意料的，但微软的首席执行官萨提亚.纳德拉是一个例外，Recode透露，他大概在三周前就已经知道了陆奇的计划。

微软的一位发言人对陆奇离开发表了官方声明：

“我们要感谢陆奇博士在为公司服务八年的过程中对微软的巨大贡献，并祝愿他在下一份工作中取得最好的成绩。

陆奇直到昨天才到百度工作。微软宣布陆奇于去年9月29日离开公司。在发布这份声明的同时，微软重组了他曾经领导的团队——Applications and Services Group，将Bing/Cortana团队从Office应用程序业务板块转移到一个新的组合人工智能和研究部门，该部门由Harry Shum领导，并且晋升了Rajesh Jha领导该业务的应用程序部分。

纳德拉在发送给员工的电子邮件中表示，陆奇在微软供职八年后离开了这家公司，以恢复“之前受伤造成的健康问题”，（据报道是骑自行车遇到事故）。纳德拉当时也表示，等到他康复之后，陆奇同意纳德拉和微软创始人比尔.盖茨的个人顾问。

据我所知，陆奇从未给出过任何个人建议，而是直接跳槽到了百度，在那里，他将负责产品、技术、销售、市场营销和公司运营，这项任命从1月17日开始生效。陆奇将成为百度发展人工智能战略的关键。

微软的一位发言人证实说，尽管陆奇的举动看起来有点突然，但是微软在未来还是计划继续寻求与百度的合作。

过去，微软和百度达成了一项战略合作协议，让百度的付费搜索列表出现在微软中文版MSN和实时搜索的搜索结果页上。

最近，两家公司在Windows 10上进行了合作，为中国那些希望升级到Windows 10的百度客户构建了一个“定制体验”。根据协议的条款，在中国，Baidu.com将成为Windows10 Edge浏览器上默认的主页和搜索引擎。百度表示将提供用于安装Windows 10的“Windows 10 Express应用程序”，以及用于搜索、视频、云和地图的百度通用Windows 10应用程序。