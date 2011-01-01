451 Research预测：容器技术市场年增长达40%

容器技术仍然是整个云和应用可移植性市场中相对较小的一部分，但是正在快速的变化中。容器是高速成长型工具，年增幅达40%。这将是最广为采用的云工具之一，超过OpenStack、PaaS和其他产品。

ZD至顶网软件频道消息：容器技术仍然是整个云和应用可移植性市场中相对较小的一部分，但是正在快速的变化中。容器是高速成长型工具，年增幅达40%。这将是最广为采用的云工具之一，超过OpenStack、PaaS和其他产品。

这是来自451 Research的最新研究结果，该机构预测，应用容器将从2016年的7.62亿美元增长到2020年的27亿美元。

那么人们为什么对容器这么着迷？采用容器有很多令人信服的理由，首先就是速度。“其中包括加速配置周期、虚拟机的设置和应用交付周期，”Kontena创始人、首席执行官Miska Kaipiainen在最近的一篇文章中表示。“容器也实现了提供商开发和交付软件的标准化。但是领导者们可能最关注的还是节约成本。”

尽管在451 Research所谓的“云使能技术”市场（包括虚拟化、容器、私有PaaS、自动化和管理软件）中只占10%的比重，但容器相比其他细分市场仍然呈现出最快的增长。分析师预计2017年整个云使能技术市场规模为231亿美元，预计年增长15%到2020年达到396亿美元。451 Research报告的作者认为，“企业采用容器和市场成熟度似乎发生地比OpenStack和其他相关趋势——例如PaaS和DevOps——更快一些。”

容器收入（单位：百万美元）展开如下：

2015年：4.95亿美元

2016年：7.62亿美元

2017年：11.07亿美元

2018年：15.31亿美元

2019年：20.52亿美元

2020年：26.88亿美元

451 Research报告至少确定了125家应用容器厂商，并预测每季度都有新的市场进入者，包括很多还没有被确定为容器提供商的厂商。容器管理和协调这部分市场仍然在经理整合，包括Apprenda收购Kubernetes支持者Kismatic，思科收购Docker Swarm支持者ContainerX，预计这些细分市场在2017年还会发生大量并购活动——管理和协调、监控、安全和持续集成/持续部署。

虽然容器在企业级领域赢得了极大的关注，采用率和收入刚刚开始增长。尽管容器在企业级方面还处于发展早期，但是已经从开发和测试转向生产用途。调查中有25%使用容器的企业中，有34%已经广泛实施生产应用，有28%开始利用容器实施生产应用。