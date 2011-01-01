 甲骨文将收购应用程序编程接口开发公司Apiary

甲骨文日前宣布了计划收购初创公司Apiary的消息。而收购的财务细节未有立即公布。我们在甲骨文网站上可查看到有关收购的信息。

ZD至顶网软件频道消息： 甲骨文日前宣布了计划收购初创公司Apiary的消息。而收购的财务细节未有立即公布。我们在甲骨文网站上可查看到有关收购的信息。

Apiary成立于2011年，以其APIFlow平台享誉业界。主打用于云软件开发应用程序编程接口（API）的工具软件。开发人员利用APIFlow平台可构建、测试和监控API，APIFlow支持行业标准API蓝图和OpenAPI。该公司在旧金山和布拉格均设有办事处，其客户包括GoPro、Ticketfly、Nvidia和美国联合航空等公司。

企业软件供应商甲骨文希望利用Apiary技术令旗下现有的API整合云更加稳健。甲骨文API产品主要集中在帮助企业盈利和分析API的服务方面。Apiary提供的技术更多的是用于设计、创建和管理API的前端平台。

甲骨文称两家平台的结合"将在云里提供最完整的API创建和管理平台。"

甲骨文的API整合云高级副总裁Amit Zavery表示，"甲骨文有了Apiary后还将为客户提供设计和管理API的高级功能，一众公司将可以管理API的整个生命周期及交付整合过的应用程序。"

对于甲骨文如何长远使用Apiary的计划目前仍不明朗。但Apiary暂时不会被关闭，整个Apiary团队在收购完成将加入甲骨文。甲骨文公司在谈到未来发展时表示将继续为其他公司提供Apiary产品，同时也将在他们的综合平台上投资。