阿里云本季度营收增幅达三位数 与AWS在多领域形成竞争

阿里巴巴2017财年第三季度财报显示，其云计算付费用户数量同比翻番，推动阿里云营收连续第7个季度保持三位数增幅。

ZD至顶网软件频道消息： 1月24日晚间，阿里巴巴公布截止2016年12月31日的2017财年第三季度财报，云计算付费用户数量同比翻番，推动阿里云营收连续第7个季度保持三位数增幅。数据显示，该季度云计算业务营收为17.64亿元，同比增长115%，付费用户数量达到76.5万，同比增长100%。



财报显示，云计算业务付费客户数量增至76.5万，比上一季度增加11.4万，比去年同期则增长一倍。受惠于付费用户数量的高速增长和规模效益，阿里云该季度营收达到17.64亿元人民币，比去年同期的8.19亿元上升115%。



该季度内，阿里云启用了日本、东京、欧洲和澳洲数据中心，完成对世界主要互联网市场的基础设施覆盖。阿里巴巴在财报中表示，阿里云的首要目标是继续拓展市场领导地位，为用户提供更加丰富、更高性价比的产品和服务。同时，国际化新进程将为阿里云的全球客户提供更优质而多元化的服务。

国际市场上，阿里云与AWS在多领域开展竞争，并刚刚击败AWS成为奥运顶级赞助商。在以计算成本为评价标准的Sort Benchmark大数据竞赛中，阿里云以1TB数据计算成本最低达1.44美元获得世界冠军，打破了亚马逊AWS在2014年保持的4.51美元记录。



摩根士丹利分析师在此前发布的研报中表示，阿里云在中国市场上正急速成长为IT巨头，用户群体由互联网企业拓展至大型传统企业。凭借在中国公共云市场上占据半壁江山的规模，阿里云已经跨过技术关、规模关，并在商业化中经受了不断考验，进入深耕服务和用户体验的阶段。