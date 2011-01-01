微软携手中国科技馆搭建“信息之桥” 为下一代插上计算思维的翅膀

通过在中国科技馆“信息之桥”展厅中对观众启蒙式的展示，微软更希望借此为青少年打开“计算思维”的大门。

ZD至顶网软件频道消息：新年伊始，中国科技馆三层展厅“信息之桥”正式开门迎客。全新的“信息之桥”展厅以“认识世界、沟通彼此、改变未来——无所不在的信息科学”为主题，涵盖信息科学基础原理与应用、最新技术应用、信息与艺术的融合等内容，使观众可以充分感受如今计算机科学的无处不在。

中国科技馆是中国唯一的国家级综合性科技馆，同时也是目前北京最大的科普教育基地，而代表前沿科技发展方向的“信息之桥”则是馆中最前卫的科技展厅。在经历了为期一年的更新改造后，该展厅推出了三十多项展品及互动项目，其中“图形学的前世与今生”、“颜龄机器人”、“科技改变生活”以及展厅入口处的微软小冰电话亭则展示了在计算机科学技术发展过程中以微软为代表的工业界力量。

此次，微软协助中国科技馆搭建的四项展示和互动——“图形学的前世今生”、“颜龄机器人”、“科技改变生活”以及微软小冰电话亭——分别从计算机图形学、计算机视觉、人工智能等角度向青少年多维度地展示了计算机科学技术的魅力。

在“图形学的前生今世”中，观众可以看到中国的图形学技术是如何发展起来，并运用于动画作品当中的。而“颜龄机器人”则采用简单有趣的交互方式为人们展示了实时人脸检测和识别技术。微软小冰电话亭则采用与人工智能聊天机器人“打电话”的方式，让观众与小冰产生直接的感官互动。最后，在“科技改变生活”的视频展示中，观众可以从HoloLens，Skype Translator实时语音翻译技术，和帮助盲人看世界的Seeing AI等应用中，深切感受到计算机科学的强大能力，让孩子们可以直观的体会到只要发挥自己的创意，科技可以让生活变得更美好。



通过在中国科技馆“信息之桥”展厅中对观众启蒙式的展示，微软更希望借此为青少年打开“计算思维”的大门。

“计算思维”是现任微软全球资深副总裁、曾任美国卡内基梅隆大学计算机科学系副主任的周以真博士于2006年提出的概念。不同于数学思维需要的推理和逻辑能力，计算思维更看重的是从大量的信息中提取规律并进行抽象的能力，其本质是一种抽象看问题的能力。对于计算机而言，如果一个问题可以清晰的用陈述性或者过程性的语言表述出来，那么计算机就能解决这个问题。而计算思维对应的就是解决这类问题的能力。

目前，计算思维已经与多个学科研究产生了广泛的联系。例如，生物学家坚信能从计算思维中受益。事实上，计算机科学对生物学的贡献不仅限于能够在海量序列数据中寻找模式、规律的本领，最终希望数据结构和算法能够以其体现自身功能的方式来表示蛋白质的结构。在微软剑桥研究院一群生物学家利用计算思维，试图像计算机编程一样进行生物编程，从而解决人类健康的重大难题——癌症。而与此类似的还有，博弈机器学习的理论正改变着经济学家的思考方式等。

一直以来，微软在普及青少年计算机知识和技能方面都不遗余力。多年来，微软通过主办“编程一小时”、“创新杯”（Imagine Cup）、“编程之美”(Beauty of Programming)、“数字女孩”（DigiGirlz）等活动，不断激发新生代青少年的想象力，鼓励下一代投身科技创新。此次，微软与中国科技馆的合作是微软在青少年计算机知识普及方面的又一次努力。