人工智能新时代开始降临

Forrester认为，人工智能最终将彻底颠覆一众部门赢取、服务和留住客户的方式。而要做到这一点需要大量的数据，用于训练人工智能系统，以使其能很好地完成他们的工作并取代人类对手。

ZD至顶网软件频道消息：近段时间来，每天打开报纸或浏览器似乎都少不了会看到一篇关于人工智能(AI)的文章。

公众舆论一边倒——有点像如谷歌AlphaGo代表机器第一次战胜人类冠军——预示着人工智能进入新的黄金时代。另外尚有苹果Siri个人助理和亚马逊的Alexa的人性化助阵，加上Salesforce的阿尔伯特·爱因斯坦的“复活”和潮水般涌现的人工智能初创企业，人工智能一时风头无两。

所有这些其实却让一众企业颇为困惑，原因是业界领领袖时下也在试图确认什么是真的、什么是空话。人工智能将实现工业革命的承诺吗？抑或只是和那些言过其实的技术一样成为垃圾呢?

美国科技和市场研究公司Forrester认为，人工智能最终将彻底颠覆一众部门赢取、服务和留住客户的方式。而要做到这一点需要大量的数据，用于训练人工智能系统，以使其能很好地完成他们的工作并取代人类对手。

AI目前开始进入各部门，应用程序开发人员在业务流程化里用到人工智能技术，人工智能技术也被用于构建应用程序，以扩大人类的能力。Forrester根据旗下一套严格的TechRadar研究方法选出了13款最有前途的、应用程序开发人员用得上的人工智能技术并对其举行了评估。Forrester还确认了各种技术的成熟程度并对其在未来的成功进行了预测。下面列出一些要点:

人类和机器智能联手的效果最好。时下业界对由于人工智能的兴起而导致的技术失业的担忧在很大程度上是没有根据的。目前大多数AI系统并未取代人类雇员；AI系统通常对一些低值任务重新导向，而这些低值任务对于人类来说往往过于昂贵或繁重。

数据变得更加重要。常言道“垃圾进去，垃圾出来”，而对于人工智能系统来说更是这样，人工智能系统需要大量的训练数据才能学会执行指定的任务。有些供应商会提供预训练过的解决方案，但几乎每一项AI投资进入部署前都必须进行额外的训练和微调。

狭义用例能产生更好的结果。由于人工智能功能的正确运作需要大量的时间和训练，纯人工智能系统的实现还很遥远。那些在实现这些系统方面取得真正商业成功的公司将用例控制在一个狭窄的范围，如此以来，人工智能在一个有限的领域里是专家。

企业的历史分水岭就在当下。企业在此时如何采用和实施人工智能将决定未来的成功。诸君务必学习时下和将被采用的人工智能技术，否则将面临不可避免的颠覆。