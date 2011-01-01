微软表示迁移到新的Outlook.com的工作已经完成了99.9%

微软的官员们表示该公司将Outlook.com迁移到其Office 365基础架构的工作终于、真的、差不多完成了！

ZD至顶网软件频道消息：几乎每一天都有人在Twitter上表示她或他还没有被微软迁移到新的Outlook.com上。

似乎这是一个好消息：如果你是这些人之一，你的等待可能很快就会结束了。

（一种快速识别您是仍在使用旧版Outlook还是使用新版Outlook的方法：新版本的Outlook版本在收件箱顶部显示的是“Outlook Mail”，而不是“Outlook.com”。）

我于1月24日向微软询问关于Outlook.com漫长而复杂迁移的最新进展情况。一位发言人告诉我：

“Outlook.com迁移已经接近完成。微软迁移了超过99.9％的活跃客户，并处于迁移剩余客户的最后阶段。”

我知道有人会心存怀疑，如果考虑到种种历史，这种疑虑是可以理解的。

自2015年5月以来，微软一直在努力将其4亿多活跃Outlook.com用户迁移到新的Outlook.com邮件客户端。由于某些功能（如共享日历）的原因，这一过程被证明比微软原本预期的更复杂。

2016年4月，微软自曝将在夏季末/2016年8月将绝大部分Outlook.com用户迁移到新的服务中。这个日期来了又走了。在那段时间里，一些用户表示他们看到错误消息，表示新的完成日期是“2017年上半年”。微软的官员们否认这种说法，但也没有提供一个确切（甚至是大概）的新日期。

微软的官员们在2016年8月表示，已经有将近90％的活跃Outlook.com用户已被迁移至新的Outlook.com。

我再次请求微软提供进展情况的原因——除了尚未被迁移的用户的刺激之外——是该公司计划对Outlook推出的Focused Inbox功能更新，这一举动极为低调。Focused Inbox是Clutter的替代品，旨在帮助用户对他们的电子邮件进行自动排序。

1月23日在Petri.com的一篇文章指出，微软已经推迟了一些版本Outlook的Focused Inbox的时间表。

以下是1月20日更新的“Focused Inbox”推出时间表：

小字部分包含了承诺为那些使用新的Outlook.com提供Focused Inbox的内容：

“我们已经面向数千万（新的Outlook.com）用户推出了这个功能（Focused Inbox）。我们将继续推出这一功能，在2017年4月前提供给所有的用户。所有支持的Outlook.com帐户将能够从2017年2月开始在针对Windows 10的Mail应用程序中看到Focused Inbox功能。

这让我感到好奇，2017年4月是否是微软为所有Outlook.com用户迁移到新的Outlook.com设置的、新的截止日期。我特别提出了这个问题，但微软官员拒绝发表评论。

旧的Outlook.com服务运行在旧的基础结构上。新的Outlook.com使用“与Office 365的其余部分相同的组成部分”。微软官员们表示，结果就会是新功能可以更快速、更轻松地被引入所有各种Outlook应用程序、网络上的Outlook（OWA）和Outlook.com，而不用为多个平台多次建设。

在我们讨论Outlook的主题时，Petri.com最近还指出，微软在2017年1月静悄悄地向OWA添加了一个简单的“Undo Send”功能。下面来自微软发言人的声明表示，最近，Undo Send也已经被添加到Outlook.com：

“微软最近为Outlook.com和Outlook on the Web发布了Undo Send 功能。这个功能类似于Windows版Outlook 2016的一个功能，那个功能在Windows版Outlook 2016已经存在了很长时间了。”