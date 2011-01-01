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星巴克开始测试用于移动订购的人工智能咖啡师

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聊天机器人正式入侵星巴克。咖啡和茶商星巴克宣布启动我的星巴克咖啡师测试，我的星巴克咖啡师是一款基于人工智能（AI）的虚拟助理，可以让客户通过语音命令或消息传递接口下订单。星巴克还为亚马逊Alexa平台推出一种功能，客户可以从任何Alexa-powered设备..

作者：黄雅琦 来源：ZD至顶网软件频道 【编译】 2017年1月31日

关键字：AI 人工智能 星巴克

ZD至顶网软件频道消息：聊天机器人正式入侵星巴克。咖啡和茶商星巴克宣布启动我的星巴克咖啡师测试，我的星巴克咖啡师是一款基于人工智能（AI）的虚拟助理，可以让客户通过语音命令或消息传递接口下订单。星巴克还为亚马逊Alexa平台推出一种功能，客户可以从任何Alexa-powered设备通过语音命令下订单。

星巴克开始测试用于移动订购的人工智能咖啡师我的星巴克咖啡师虚拟助理。

我的星巴克咖啡师去年12月在星巴克投资者日上亮相，其在技术上其实是星巴克移动订单和支付（Mobile Order & Pay）的一个扩展，而星巴克移动订单和支付本身是星巴克移动应用的一个功能。

与其他零售和饮料品牌相比，星巴克一直都是一台数字创新机器，而自前Adobe首席信息官Gerri Martin-Flickinger于2015年底接任星巴克首席技术官以来，星巴克在科技方面的工作则越来越聚焦诸如人工智能等概念。Martin-Flickinger表示她打算在提升个人业务、预测客户行为的数码新技术方面充当尖兵。

星巴克的有关工作已经启运并统归在星巴克内部称为“数字飞轮”的名下，数字飞轮代表了星巴克以客户和数字为本的生态系统。星巴克表示，北美公司收入的38%来自数字飞轮计划。

同时，星巴克奖励成员的数量在在2016年里增加到了1200万，大约三分之一的手机支付用户使用移动订单和支付，移动订单和支付可以说是新的虚拟咖啡师功能的重要推动者。

星巴克表示，约1000名客户将参加我的星巴克咖啡师测试，计划是在夏天分阶段继续推向更多客户。星巴克咖啡师测试应用程序目前只能在iOS运行，Android版本预计在今年晚些时候推出。

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