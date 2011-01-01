星巴克开始测试用于移动订购的人工智能咖啡师

聊天机器人正式入侵星巴克。咖啡和茶商星巴克宣布启动我的星巴克咖啡师测试，我的星巴克咖啡师是一款基于人工智能（AI）的虚拟助理，可以让客户通过语音命令或消息传递接口下订单。星巴克还为亚马逊Alexa平台推出一种功能，客户可以从任何Alexa-powered设备..

ZD至顶网软件频道消息：聊天机器人正式入侵星巴克。咖啡和茶商星巴克宣布启动我的星巴克咖啡师测试，我的星巴克咖啡师是一款基于人工智能（AI）的虚拟助理，可以让客户通过语音命令或消息传递接口下订单。星巴克还为亚马逊Alexa平台推出一种功能，客户可以从任何Alexa-powered设备通过语音命令下订单。

我的星巴克咖啡师虚拟助理。

我的星巴克咖啡师去年12月在星巴克投资者日上亮相，其在技术上其实是星巴克移动订单和支付（Mobile Order & Pay）的一个扩展，而星巴克移动订单和支付本身是星巴克移动应用的一个功能。

与其他零售和饮料品牌相比，星巴克一直都是一台数字创新机器，而自前Adobe首席信息官Gerri Martin-Flickinger于2015年底接任星巴克首席技术官以来，星巴克在科技方面的工作则越来越聚焦诸如人工智能等概念。Martin-Flickinger表示她打算在提升个人业务、预测客户行为的数码新技术方面充当尖兵。

星巴克的有关工作已经启运并统归在星巴克内部称为“数字飞轮”的名下，数字飞轮代表了星巴克以客户和数字为本的生态系统。星巴克表示，北美公司收入的38%来自数字飞轮计划。

同时，星巴克奖励成员的数量在在2016年里增加到了1200万，大约三分之一的手机支付用户使用移动订单和支付，移动订单和支付可以说是新的虚拟咖啡师功能的重要推动者。

星巴克表示，约1000名客户将参加我的星巴克咖啡师测试，计划是在夏天分阶段继续推向更多客户。星巴克咖啡师测试应用程序目前只能在iOS运行，Android版本预计在今年晚些时候推出。