微软的首席执行官萨提亚.纳德拉表示：看看周围吧，拉里，AWS是我们新的敌人

随着云时代的到来，这家位于雷德蒙的软件巨头面临着新的竞争。

ZD至顶网软件频道消息： Alexander J Martin分析亚马逊的云服务AWS已经取代了Oracle和VMware成了微软的主要竞争对手，Windows巨头的首席执行官萨提亚.纳德拉如是说。

在讨论该公司2017财年第二季度财报的分析师电话会议中，微软的高官们表示，他们的利润足以抵御AWS和其他的云计算竞争对手。

纳德拉表示：“即使在客户端-服务器时代，我们也面临着激烈的竞争。我们要面对Oracle，我们要面对VMware，我们还有很多其他的竞争对手，我在竞争中成长。”

“我们现在要面对AWS，我认为这将是一个可靠的竞争对手。所以我认为，正如我所说的，我们有一个云战略，不仅仅是基础设施，而是真正的SaaS和基础设施。我们将从独特的角度思考我们可以做什么才能与众不同，并且在这种情况下增加客户在云中的数字资产的价值。我们的市场份额只能通过激烈的竞争从这里获得，我们必须要考虑差异化。”

在微软的差异化举措中，它致力于让客户与渠道合作伙伴进行合作。

纳德拉将此描述为微软“在前线销售中提供了更多的技术深度”，因为这是该公司在PC方面最大的客户来源。现在其最大的客户是根据“使用的云计算量”排名的。

所谓的“智能云”业务部门的销售额为69亿美元，占2017年第二季度241亿美元总收入的28％。在业绩声明中，微软称云业务实现了增长，Azure收入增长了93%，而Office 365的收入增长了47％。

受Windows Server 2016和SQL Server 2016的发布推动，微软的内部部署的服务器和工具业务增长了5％。在财报电话会议中，微软首席财务官Amy Hood表示，“客户——甚至是我们的交易客户对于安全性和管理价值以及我们今年的SQL和Windows Server 2016版本姿态的天然混合属性的反应让我们倍受鼓舞。”

交易收入—— 一次性采购而不是合同支付的销售额预计将在下季度下降，然而，宣布的价格上涨推动了第二季度的快速采购，虽然Hood声称“本季度交易业绩的最大推动力是人们看到的价值支撑。”

据Hood表示，商用云服务有望继续推动增长。该公司预计商业未实现收入为202亿美元到204亿美元，符合“历史性季节因素”。她表示，“我们继续预期，由于宏观经济条件和向云端转移的趋势，我们的交易业务会出现一些波动。”

盈利情况电话会议

Hood表示，“当我思考我们在Azure中看到的毛利率的实质性改善时，它继续沿着我们已经讨论的路径前进，你会继续看到客户一如既往地要求我们帮助他们管理数字资产，安全地通过一个界面，你实际上会看到云的所有组件实现增长。”

Hood说，“它有利于利润，不仅仅是在Azure，而是实际上会影响整个云业务”，她指出商业云收入毛利率同比增长：“即使在一年中Azure大规模增长，[利润增加]肯定意味着我们预期的改善。

Hood承认，时代正在变化，由于Windows Server 2003服务协议的数量的减少，微软的企业服务收入持续下降。但这被 “Azure毛利率的实质性改善”所抵消，这就是这家公司与竞争对手不同的地方。

她表示，“当我们在思考和谈论我们的云产品的时候，确实包含了所有的组件。”她说，“从IaaS层到平台层再到SaaS层。你会听到我们谈论Dynamics 365、Office 365，以及我们的Azure核心和高级服务。”

