IBM和联合航空公司就企业iOS应用程序展开合作

美国联合航空公司正在寻求IBM的帮助，寻求一套iOS应用程序帮助其员工更高效地提供客户服务。这项交易是IBM和苹果公司全球合作的一部分，它将包括为美联航的员工针对市场准备好的和定制化的iOS应用程序...

ZD至顶网软件频道消息：美国联合航空公司正在寻求IBM的帮助，寻求一套iOS应用程序帮助其员工更高效地提供客户服务。

这项交易是IBM和苹果公司全球合作的一部分，它将包括为美联航的员工针对市场准备好的和定制化的iOS应用程序。该航空公司迄今为止已向其员工部署了超过50,000台苹果设备。这些应用程序将与该公司的核心企业流程集成。

IBM的旅游和运输行业全球总经理Dee Waddell在一份声明中表示，它们应该能够帮助联合航空公司的员工“在正确的时间利用正确的信息，即时解决对乘客最迫切的需求”。

苹果和IBM自从2014年以来一直在联合开发企业应用程序。这两家公司已经合作为航空业企业开发了iOS应用程序——芬兰航空公司Finnair在11月宣布计划向其员工推出一系列iOS应用程序。

IBM还与一些主流航空公司分别签署了合约。几个月前，美国航空公司宣布将其部分内部应用程序迁移到IBM Cloud。

在联合航空进行“数字化转型”的同时，它还需要确保其后端技术符合标准。就在几个星期前，美联航因为一个明显的IT问题，短暂地暂停了该公司所有美国航班。美联航在10月份遇到了与其计算机系统类似的问题，延误了几个小时的航班。多个其他航空公司在过去一年中也遇到了类似的问题。