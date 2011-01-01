亚马逊发布第4财季业绩报告，AWS继续增长

亚马逊周四发布了第4季度的业绩报告，好坏参半，收益超过预期，但收入未能达标。亚马逊网络服务(AWS)在该财季的表现再次大放异彩，营业收入超过亚马逊北美的电子商务业务...

ZD至顶网软件频道消息：亚马逊周四发布了第4季度的业绩报告，好坏参半，收益超过预期，但收入未能达标。亚马逊网络服务(AWS)在该财季的表现再次大放异彩，营业收入超过亚马逊北美的电子商务业务。

就总体而言，亚马逊的第4季度的净利润达到7.49亿美元，计每股1.54美元。收入达437亿美元。亚马逊去年同一季度公布的收益为每股1美元，收入为357.5亿美元。

2015年全年的净利润达24亿美元，记每股4.90美元，而净利润为5.96亿美元，每股1.25美元。2016年的收入增长27%，达1360亿美元，2015年的收入为1070亿美元。

华尔街曾预测第4季度每股收益为1.36美元，收入为446.7亿美元，而全年盈利为每股4.76美元，全年收入为1370亿美元。

第四季度的营业收入为13亿美元，而2015年第四季度的营业收入为11.1亿美元。

具体到各个部门，亚马逊北美电子商务业务第4季度营业收入报8.16亿美元。而AWS的营业收入为9.26亿美元。AWS 2016年全年的营业收入(31亿美元)亦高过北美市场(23.6亿美元)。

AWS的年度营业利润率超过25%。相比之下，亚马逊北美电子商务的营业利润率仅2.95%。

亚马逊高管在周四的电话会议上表示，他们认为AWS业务在各个领域将持续增长，包括中小企业、大型企业和公共部门的领域。AWS现在在16个地理区域的42可用性区域里运行，亚马逊表示将继续推动AWS业务的全球增长。

亚马逊表示，AWS在第4季度里曾7次降价，降价将成为“常事”，为客户创造新功能也是这样。AWS在 2016年里引入了1000多项新服务和功能，2015年该数字为700左右。

首席执行官杰夫•贝佐斯(Jeff Bezos)在一份声明中指出，“数千万计新的付费成员” 在过去一年加入了亚马逊黄金计划(Amazon Prime)。亚马逊黄金计划现在提供超过5000万项的免费两天发货服务，与2015年比上升了73%。贝佐斯表示，18个城市新推出了亚马逊黄金计划，即是说，又多了几百万成员现在可以在一、两个小时内收货。”

这也意味着亚马逊在快递上要花更多的钱。亚马逊因此在物流上明显加大了投资力度，最近就宣布一项约15亿美元的计划，将在肯塔基州建一个航空货运枢纽。

亚马逊表示预测2017年第1季度的收入在332.5亿美元至357.5亿美元之间。