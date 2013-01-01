Snapchat将在5年内在谷歌云上花费20亿美元

Snapchat在谷歌云计算里运行旗下的业务。Snapchat已同意在未来五年在搜索巨头身上斥资20亿美元。Snapchat在首次公开募股(IPO)文件中列出了谷歌云支出的细节...

ZD至顶网软件频道消息：Snapchat在谷歌云计算里运行旗下的业务。Snapchat已同意在未来五年在搜索巨头身上斥资20亿美元。

Snapchat在首次公开募股(IPO)文件中列出了谷歌云支出的细节。

Snapchat在送交美国证券交易委员会的备案文件里将谷歌云定性为风险因素。Snapchat表示，“我们目前的绝大多数计算是在谷歌云里运行。”

Snapchat同时表示，离开谷歌云将会导致“大量的时间和费用”。Snapchat称:

我们已敲定在未来五年里在谷歌云上花费20亿美元，我们的软件和计算机系统已经用了谷歌提供的计算、存储功能、带宽和其他的服务，其中的一些功能和服务在市场上没有别的选择。鉴于此，如果我们的谷歌云使用受到任何重大的中断或干扰，就会对我们的业务的产生负面影响，我们的业务就会受到严重损害。如果我们的用户或合作伙伴不能够通过谷歌云访问Snapchat或是在这个过程中遇到困难，我们就可能会失去用户、合作伙伴或广告收入。谷歌云提供的服务水平也可能影响到Snapchat的使用及用户，广告商和合作伙伴的满意度，也可能严重损害我们的业务和声誉。如果谷歌云的服务在长时间里经常出现中断或其他类似的问题，我们的业务将会受到严重损害。随着我们的用户基数和用户参与度的增长，托管费用也会增加，如果我们无法保持收入的增长快过花在谷歌或类似的服务提供商服务使用费用，就可能会严重损害我们的业务。

Snapchat是首家只用谷歌云的商家，因此Snapchat的说法颇有意思。亚马逊网络服务常常会拿只用AWS的公司做宣传。

Snapchat表示，谷歌可能会增加价格条款、与竞争对手建立伙伴关系或是修改服务。

Snapchat也指出，谷歌和旗下的YouTube部在广告市场上是竞争对手。

依赖谷歌云是一个风险因素，但从IPO申请的大局来看，这是一个较小的问题。Snapchat还提到其他风险因素，包括在硬件市场(Spectacles)上缺乏经验、维持日常活动用户的增长及与Facebook、Google和其他的竞争。

Snapchat在2016年里亏损5.146亿美元，营收为4.0448亿美元。2015年里Snapchat则亏损了3.729亿美元，营收为5866万美元。