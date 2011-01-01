Centiq喊话SAP HANA用户：让我们在公共云中相遇

SAP HANA托管服务业务Centiq正在推出其云就绪服务，以帮助内存RDBMS的用户确定他们是否应该迁移到公共云。

ZD至顶网软件频道消息： SAP HANA托管服务业务Centiq正在推出其云就绪服务，以帮助内存数据库的用户确定他们是否应该迁移到公共云。

在SAP看来，使用HANA的企业通常忽略非标准云服务的快照、复制和可用性要求。其新产品旨在帮助考虑迁移到公有云的企业完成云准备程度评估，以便更好地进行成本效益分析。

运行SAP HANA仍然以内部部署为主，这需要购买昂贵的硬件，它进入云为IT部门提供了摆脱内部硬件的烦扰，使用4TB Azure或2TB EC2实例机会。

和Oracle等ERP的竞争对手不同，采购SAP很有可能让企业的首席信息官冒一身冷汗，而且对成本的担忧已经让它获得采用的速度放缓了，尽管SAP对于能够让自己的客户正确地对部署做出预算感到骄傲，Oracle的客户则无法做到这一点，因此一直广为诟病。

美国SAP用户组S/4HANA社区倡导者Kevin Reilly警告称：“如果不知道任何一个产品成本/收益计算的所有后果，没有一位成功的首席信息官能够在晚上安然入睡。”他表示，“在很多‘观望’客户跳上S/4HANA这趟‘列车’之前，SAP仍然需要解决这个授权问题。”

Centiq的技术和服务总监Robin Webster解释了新服务的需求。“在云端部署复杂的内存中应用程序听起来似乎太好了，简直不像是真实的，这是因为通常来说，事情就是如此。在使用基础架构即服务（IaaS）或平台即服务（PaaS）产品时，基本操作系统和硬件本身远远不足以提供企业级的恢复能力和可用性。完整的全景设计和配置工作仍然是必不可少的。”

“典型的HANA套件部署需要3到4TB，所以新的公共云产品是非常好的。”

