AWS主导云基础设施市场 超过IBM、Google和微软总和

根据分析公司Canalys的计算，AWS以33.8%的全球市场份额占据主导地位，而其余三大最接近的竞争对手微软、Google和IBM的市场份额总额为30.8%。

ZD至顶网软件频道消息： AWS在云基础设施市场所占份额近1/3，超过了其余三大竞争对手的总和。

根据分析公司Canalys的计算，AWS以33.8%的全球市场份额占据主导地位，而其余三大最接近的竞争对手微软、Google和IBM的市场份额总额为30.8%。

在这四大服务领先服务提供商之后，是阿里巴巴和Oracle，市场份额分别为2.4%和1.7%，其他则是一些小型公司组成。

据研究人员称，去年第四季度云基础设施服务开支为103亿美元（同比增长49%），到2017年开支将达到558亿美元，比2016年全年的381亿美元增加46%。

持续的需求正在引领这些云公司加速他们的数据中心扩展。Canalys表示，2016年AWS在全球发布了11个新的可用区域，其中在过去这个季度有4个是在加拿大和英国设立的。IBM也开放了在英国的新数据中心，将全球云数据中心总数增加到50个，此外微软也在英国和德国增加了新的设施。

此外Google和Oracle也分别在日本和中国建立了第一个基础设施，旨在扩大在亚太地区的覆盖面，阿里巴巴还宣布在澳大利亚、日本、德国和阿拉伯联合酋长国开放4个数据中心。

严格的数据主权法律——个人数据必须保存在物理位置位于国内的服务器上——意味着云服务提供商必须在关键市场建立数据中心，例如德国、加拿大、日本、英国、中国和中东地区，Canalys研究分析师Daniel Liu这样表示。