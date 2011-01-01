云价格战再起硝烟 微软降价达51%

微软再次针对削减了针对虚拟机和存储的云成本。微软的F系列虚拟机（提供基于至强E5-2673 v3的核心）针对Linux降价达23%，针对Windows降价18%。

ZD至顶网软件频道消息： 微软再次针对削减了针对虚拟机和存储的云成本。

微软的F系列虚拟机（提供基于至强E5-2673 v3的核心）针对Linux降价达23%，针对Windows降价18%。

微软A1 Basic VM云服务器在Linux配置下降价42%，在Windows下降价51%。

我们很难确定其确切的成本，因为微软提供给我们的数字属于特定地区的降价。而微软有很多地区，你可以在Auzre定价页面上查看细节。

要说有51%这个数字是适用于英国南部地区的，这算是一个好消息，特别是考虑到去年12月微软曾表示受脱欧影响货币波动将不可避免地导致价格上涨。

微软还降低了存储的价格，针对Hot Block Blobs降价26%，针对Cool Block Blobs降价38%。此外在存储方面，你现在可以看到新的“存储服务加密”的样品，对Azure文件存储采用了AES-256。

微软并没有说为什么降价，但是通常理由就是当开放了新的数据中心、推出新的套件或者有了更成熟的自动化，云的价格就有可能下降。AWS、Azure和Google这三大云都可以以这种方式降价。到目前为止，还没有哪个厂商会说“我们看重质量而不是价格”，所以没有人敢停止降价。

根据Synergy Group对云收入的评估，AWS占据最大的市场份额。

随着Rackspace、VMware、Cisco和HPE陆续重塑或者关闭云业务的时候，他们很难追赶上拥有一个庞大的、功能丰富的云的AWS。

想要顶住AWS降价压力与之竞争，这看起来更加困难。除非你是Oracle，此前承诺要以以AWS更快速、更便宜的方式提供云，而最近却改变了许可方式，价格是AWS的两倍。