 SAP实现云优先战略，4项新云服务登陆中国

SAP自己的数据中心已经在中国启用，同时SAP的4项云服务将登陆中国，这四款云服务，包括SAP Ariba、SAP Hybris Cloud for Customer、SAP Business ByDesign以及 SAP Cloud Platform。

ZD至顶网软件频道消息（文/邹大斌）： 传统软件向云端迁移已经是一个不可逆的大势，SAP今天的行动对此做出了最好的注脚。作为传统软件ERP的龙头企业，SAP正坚定不移地走在向云转型的道路上。根据SAP不久前公布的2016年的财报，2016年SAP销售总收入为220.6亿欧元(237.4亿美元)，比2015年的207.9亿欧元(223.2亿美元)增长6%。年度税后利润为36.2亿欧元(38.9亿美元)，比2015年为30.6亿欧元(32.9亿美元)增长18%。

SAP这一业绩的最大功臣除了HANA之外，就是“云”了。今天，云成为继HANA之后，SAP新的业务增长引擎。财报显示，2016年云服务和支持收入增长31%，达到29.9亿欧元(32.1亿美元)。SAP自己预计，2017年云服务和支持收入将增长34%，达到38亿至40亿欧元。到2020年，公司预计收入将达到80亿至85亿欧元。显然，对于SAP而言，向云转型早就不是口号，而是实际行动，而且是收获满满的实际行动。

SAP大中华区总裁纪秉盟

“我们坚信云是未来唯一的发展方向。因为我们看到以云的方式部署可以极大地缩短产品所带来价值的，能够极大地加快需要完成的工作和完成的速度；我们还知道，客户真正想买的不只是一个软件，而是希望得到软件带来的实实在在的结果和好处。”SAP全球高级副总裁、SAP大中华区总裁纪秉盟（Mark Gibbs）在2月8日举行的SAP新春媒体沟通会上表示。

本次媒体沟通会以“转型云端 创新未来”为主题。会上，纪秉盟宣布SAP自己的数据中心已经在中国启用，同时SAP的4项云服务将登陆中国。这四款基于云的解决方案，包括SAP Ariba、SAP Hybris Cloud for Customer、SAP Business ByDesign以及 SAP Cloud Platform。

SAP大中华区总裁纪秉盟和SAP中国区总经理李强共同宣布四款云产品落地中国

其中，Ariba 是一个帮助企业开展B2B交易的互动平台，在这里采购商能够管理整个采购流程，供应商能够与可带来盈利的客户建立联系；Hybris Cloud for Customer是一个客户关系管理 (CRM) 的云解决方案，它整合了市场营销、销售、商务、客户服务和社交CRM 等功能，能够帮助客户与他们的客户开展卓有成效的个性化营销；Business ByDesign ( ByD)是一套完整的面向中小企业的云端解决方案，包括优化财务流程、人力资源管理、项目管理、智能采购支持、客户关系管理、供应链管理等；Cloud Platform是一款开放式的平台即服务产品，可以提供独特的内存数据库和应用服务。

此前的2014年，SAP与中国电信旗下的中国通信服务股份有限公司共同推出了SuccessFators，2016年还SAP与与阿里云建立的战略联盟。看得出，SAP在中国市场的向云转型是稳健和踏实的，而SAP的业绩也说明了这一点。纪秉盟介绍，过去的2016年SAP的云业务在中国视察获得了3位数以上的增长。

实际上，不止是云业务，SAP大中华区2016年交出的是一份历史最佳业绩，业绩再创新高。除了云业务三位数的增长之外，其核心软件业务也成两位数的增长势态。这是 SAP 在大中华区连续第三年取得强劲的业务增长。这份靓丽的业绩也让SAP大中华区荣获SAP“2016全球最佳大区奖”。

谈到2017年的市场战略，纪秉盟透露，今年SAP会特重点关注两个核心领域，一个是云，另一个就是中国企业的数字化转型。基于此，今年SAP有以下三个战略重点：第一是要赢得更多中小企业客户，这很大程度上依赖第二个战略重点来支持和互补；第二个战略重点是加速云端之旅；第三个战略重点是进一步扩展我们的生态系统。

“SAP作为一家国际性的公司存在已经有45年的历史了，在中国的业务也已经有了22年的历史。SAP对于中国市场发展的战略是长期的、稳定的。我们也有很强的能力帮助中国公司走上和走好数字化转型之路。”纪秉盟说。