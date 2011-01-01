IBM Watson和Bluemix：释放云能力增强技术实力

IBM与联合国开发计划署（UNDP）合作，发布了一项规模为7000万美元、持续5年的计划“数字非洲”。

ZD至顶网软件频道消息： 它赢得了“危险边缘”比赛，它出版了一本菜谱，它帮助呼叫中心带来获得前端支持，这就是IBM的Watson认知计算平台，但现在它即将在一个最具社会意义的领域发挥作用：向2500万非洲青年传授技术技能。

IBM与联合国开发计划署（UNDP）合作，发布了一项规模为7000万美元、持续5年的计划“数字非洲”。

IBM与向Google、SAP和微软这些技术巨头一起，在那些面临大规模技能短缺以及（数字非洲亟待解决的）失业问题的大陆上开展大规模数字培训计划。

“数字非洲”是基于IBM的Bluemix云平台，将包含一系列面向不同受众的工具。最基本的是提供关于计算机和网络使用的课程，IBM公司的Juan Napolis称这其中将包括关于网络安全和隐私的建议。

对于那些希望拥有数字技能或者企业野心的人来说，“数字非洲”将提供编码课程、推广应用程序的营销资料。

Watson将用于根据学生所取得的进展和知识来制订个性化的学习计划，对接下来学习哪些课程给出建议。它还将收集“数字非洲”计划参与者的行为数据，以找到那些缺乏未来发展所需技能和知识的关键领域。

对于利用“数字非洲”课程开发应用和系统的企业家来说，Watson将推荐Bluemix改善他们的软件，并针对潜在市场需求提供建议。

Napolis表示，为了达到2500万15到34岁的人群通过“数字非洲”进行学习的这个雄心勃勃的计划，IBM构建了一个由50个非政府组织、学术和政府合作伙伴组成的网络，覆盖到城镇和农村地区的受众，并且在未来5年内招募更多学员。

Napolis表示，IBM还在构建一个志愿者网络，其中也包括IBM的员工，可以在社区层面教授数字技能课程，而以前这些课程在设备和教师方面都是受到限制的。