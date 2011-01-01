微软Azure Stack增加对思科UCS服务器的支持

微软和思科在2月9日表示，双方达成合作协议，将思科的UCS服务器增加到Azure Stack服务器短名单中。

ZD至顶网软件频道消息： 去年，微软重新制定了Azure Stack混合云战略。正如最初的计划，微软方面表示他们会把Azure Stack以一体机的形式交付给客户，采用HPE、戴尔以及联想的服务器，而不允许客户及合作伙伴在他们自己选择的服务器上运行Azure Stack。

但现在微软增加了第四个可以运行Azure Stack的服务器选择。微软和思科在2月9日表示，双方达成合作协议，将思科的UCS服务器增加到Azure Stack服务器短名单中。

两家公司称，思科Integrated System for Azure Stack将在2017年第三季度到第四季度期间供货。微软方面在去年曾表示，Azure Stack已经从2016年推迟到了2017年年中。

思科UCS是一个数据中心平台，提供从一台到数百台规模的服务器，包含计算、网络、存储以及虚拟化，可以作为单一系统进行管理。

Azure Stack则是多项技术的堆栈，旨在让客户和合作伙伴可以运行他们自己的数据中心。Azure Stack包含微软通过自己Azure公有云提供的“体验”和编程接口。

微软在2016年8月发布了Azure Stack的Technical Preview 2。

微软方面曾表示，最终客户可以在他们自己现有的硬件上运行Azure Stack，一些客户认为这是一种节约成本的举措。但是微软高管并没有说这个目标是确定的，也没有提供一个时间表。