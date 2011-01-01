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微软将在3月7日发布Visual Studio 2017

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微软方面今天表示，计划在3月7日发布完整版的Visual Studio 2017。

作者：齐丰润 来源：ZD至顶网软件频道 【编译】 2017年2月10日

关键字：Visual Studio 微软

ZD至顶网软件频道消息： 微软方面今天表示，计划在3月7日发布完整版的Visual Studio 2017。

微软计划以虚拟主题演讲的形式来进行这次发布会，同时这也将是微软公认的Visual Studio发布20周年（微软在1997年发布了Visual Studio 97）。

微软将在3月7日发布Visual Studio 2017 

自从2016年初以来，微软一直在私下测试它所谓的“Visual Studio Next”以及/或者“Visual Studio '15”预览版。微软在2016年3月底发布了开发工具集成套件的首个公开预览。

即将到来的Visual Studio发布包含对代码导航、智能感知、重构以及调试的增强。它有内嵌的Azure开发工具用于构建Azure云应用。产品中集成了Xamarin意味着开发者可以构建基于.NET的安卓、iOS以及Windows应用。

微软重新设计了Visual Studio 2017设置体验，通过允许开发者只安装他们需要的功能来加速和简化设置过程。微软方面还曾表示，即将到来的发布包含大量对Visual C++的修复。通过Visual Studio 2017，微软正在朝着让.NET Core更类似于其他.NET的方向发展。

在微软新的docs.com文档网站上你可以看到Visual Studio 2017的相关文档。

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