福特汽车为Argo AI投资10亿美元

福特在自动驾驶汽车上下了重注，直至2021年。

福特汽车公司计划为Argo AI投资10亿美元，这是一家由谷歌和优步自动汽车项目辞职的工程师们创办的创业企业。

开发世界上第一个完全自动驾驶汽车的竞争异常激烈。像奥迪、特斯拉、百度、日产和丰田这样的公司正在争相在2020年前打造以自己的品牌命名的技术。

为了不被落在后面，在绝望的孤注一掷中，福特迎来了一家人工智能创业企业，并希望到2021年推出其机器人汽车。

考虑到自动驾驶汽车发展的工作并不总是一帆风顺，这是一个雄心勃勃的目标。致命的车祸破坏了市民对安全问题的信心。美国国家运输安全委员会（US National Transportation Safety Board）主席克里Christopher Hart对该技术持怀疑态度，并强调联邦政府需要解决监管问题。

Argo AI首席执行官Brian Salesky曾经是谷歌自动驾驶汽车项目的硬件主管，但是于2016年离职。在该项目被重新命名为一家名为Waymo的独立Alphabet子公司之前——但在谷歌加速压力之后——其三个高级成员辞职：Chris Urmson，首席技术官和技术主管；首席软件工程师朱佳军（音译：Jiajun Zhu）和团队中另一个软件负责人Dave Ferguson。

Urmson对彭博社表示，他对进展的节奏感到沮丧，表示实际上并不是所有的事情都是好的。

Waymo自动驾驶技术主管Dmitri Dolgov在旧金山召开的AAAI会议上的演讲中告诉听众，需要更多的工作来提高汽车的稳定性。

Waymo的车可以把一个盲人送到Taco Bell，并帮助他在加利福尼亚州去拿干洗好的衣物，但它还没有准备好面对未经测试的道路上所有未知的危险。

舒适指数

当人们在短时间内看到这项技术能够起作用的时候，就会变得太过舒适，并且对其给予了太多信任。Dolgov最近表示，但是实际上，它还不足以被完全信任。

Argo AI的首席运营官Peter Rander曾经是优步（Uber）先进技术中心的工程主管。优步（Uber）在旧金山面临汽车试驾的难题。它没有获得适当的许可证允许测试，而自行车联盟——一个非营利组织希望能够让城市的街道对于自行车骑行来说更为安全——报告说，它的汽车会不自觉地（非法地）转向自行车道。

福特汽车公司正在使用Argo AI的经验，希望将“Argo AI的机器人人才和专业技术”与其“虚拟架势系统”结合起来。

Argo AI将在五年内收到这笔钱，该公司预计到今年年底将有200多名员工。

该公司的总部设在宾夕法尼亚州匹兹堡，并将在密歇根州东南部和旧金山湾区设有主基地。