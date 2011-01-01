量化企业文件管理系统选型标准 亿方云发布《企业网盘选型白皮书》

全面数字时代即将到来，在全面数字时代，企业所有的数据将会电子化，这些数字资产将成为企业未来保持竞争力和健康发展至关重要的武器。帮助企业数据产生价值的大数据应用应运而生，随即成为目前所有企业最关注、最热门的领域。

ZD至顶网软件频道消息： 在过去的几年，人们谈到企业大数据，更多是讨论企业的结构化数据，也就是存在于数据库中的企业的生产数据、交易数据、销售数据等等，这些数据存储相对集中，比较容易通过不同的数据应用提取对业务有帮助的分析价值。

目前企业普遍还没有对另一类规模更大、价值更高的数据产生足够的关注，这些数据是以各种文档、图片、视频、音频文件为代表的非结构化数据。这类数据目前处于极度分散的状态，而他们往往承载的是企业商业价值最高的知识/商业信息，这些数据的丢失、泄露或者无法访问共享都会给企业的信息安全、知识传承和业务效率带来极大的影响。

亿方云CEO程远认为， 传统的文件管理方式分为以下三个阶段：以FTP、Windows网络存储为代表的企业文件管理1.0阶段；以传统文档管理系统、内容管理系统为代表的企业文件管理2.0阶段；以企业网盘为代表的企业文件管理3.0阶段。FTP帮助企业实现了文件的基本存储，文档管理系统重点针对企业的管理需求，而企业网盘主要解决的是企业文件访问以及共享的场景，但这三代产品都无法完整覆盖企业的全部需求，并且存在明显的弊端。

随着企业在互联网时代越来越强调数据共享和办公协同，传统的文件管理系统已经无法跟上企业发展的脚步了。程远认为，新一代的企业文件管理产品（企业文件管理4.0阶段）需要满足企业信息化建设中对内容管理的诉求。

近日，亿方云发布《企业网盘选型白皮书》，从产品画像、功能剖析、技术架构评估要点、部署方式四个维度进行深度剖析。亿方云认为，未来的企业文件管理产品一定要能同时满足企业管理者和员工的需求，让两者之间找到一个很好的平衡和统一。对于企业管理者来说，这个系统要能帮助企业有效的汇聚、存储和管理所有的企业文件，实现知识的有效积累和安全保护。同时它一定是非常简单和易用的，能成为员工日常进行随时随地的文件访问、共享以及协同的基础办公工具。

不同的企业对内容管理的需求程度不同，对企业的需求进行分层，并给出在每一层的一些代表性的功能，在此基础之上企业的决策者可以根据自己的个性化需求进行延伸。《白皮书》将其分为四个层次：文件存储与传输、文件访问与应用、文件共享与协作、管理与安，并根据不同层次的功能需求进优先级评分，以此帮助企业明晰企业网盘的选型。

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