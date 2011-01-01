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ZDNet软件频道产业观察微软桥接其基础设施和平台云服务的计划正在展开

微软桥接其基础设施和平台云服务的计划正在展开

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微软今年计划将为其IaaS客户推出更多Azure PaaS功能。首先：支持更大规模的VM Scale Sets和Managed Disks。

作者：杨昀煦 来源：ZD至顶网软件频道 【编译】 2017年2月15日

关键字：PaaS Azure 微软

两年前，微软的官员们开始谈论该公司计划将一大堆Azure平台即服务功能带到微软Azure云的基础架构即服务之中。

在2016年3月，微软推出了Virtual Machine Scale Sets，此举是该战略的一部分。Virtual Machine Scale Sets允许用户创建数千个一模一样的虚拟机，以便能够快速扩展大计算和大数据应用程序。

微软的虚拟机规模集的座右铭：“像IaaS一样好控制，像PaaS一样好扩展。”

上周，微软在其“IaaS虚拟机上的PaaS桥梁”战略中增加了几个部分，宣布支持更大的虚拟机规模集。官员还宣布全面推出Managed Disks，为那些运行Azure虚拟机的用户提供类似PaaS的存储管理。

这些服务只是微软计划的“将PaaS的灵活性带入IaaS的舒适性之中”的开始。

微软即将为使用Windows和Linux虚拟机的Azure用户提供的下一个微软PaaS技术列表：操作系统补丁支持，应用程序生命周期集成，应用程序健康监控和负载均衡应用程序健康集成。官员们上周表示，这些功能将在“今年晚些时候”推出。

虽然微软最初将Azure作为PaaS产品发布，专注于将从头开发的应用程序引入云中，该公司后来在其平台中添加了一个IaaS功能，以增加其吸引力。由于IaaS，用户可以使用他们现有的Windows Server和Linux应用程序，并在Azure中的虚拟机上运行它们。

去年，微软的官员们表示，Azure中将近每三台虚拟机中就有一台运行Linux。

综合评分：8.285 分
云能力：8.6 分
营业额：737亿美元[2012]
云服务：Windows Azure

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