微软桥接其基础设施和平台云服务的计划正在展开

微软今年计划将为其IaaS客户推出更多Azure PaaS功能。首先：支持更大规模的VM Scale Sets和Managed Disks。

两年前，微软的官员们开始谈论该公司计划将一大堆Azure平台即服务功能带到微软Azure云的基础架构即服务之中。

在2016年3月，微软推出了Virtual Machine Scale Sets，此举是该战略的一部分。Virtual Machine Scale Sets允许用户创建数千个一模一样的虚拟机，以便能够快速扩展大计算和大数据应用程序。

微软的虚拟机规模集的座右铭：“像IaaS一样好控制，像PaaS一样好扩展。”

上周，微软在其“IaaS虚拟机上的PaaS桥梁”战略中增加了几个部分，宣布支持更大的虚拟机规模集。官员还宣布全面推出Managed Disks，为那些运行Azure虚拟机的用户提供类似PaaS的存储管理。

这些服务只是微软计划的“将PaaS的灵活性带入IaaS的舒适性之中”的开始。

微软即将为使用Windows和Linux虚拟机的Azure用户提供的下一个微软PaaS技术列表：操作系统补丁支持，应用程序生命周期集成，应用程序健康监控和负载均衡应用程序健康集成。官员们上周表示，这些功能将在“今年晚些时候”推出。

虽然微软最初将Azure作为PaaS产品发布，专注于将从头开发的应用程序引入云中，该公司后来在其平台中添加了一个IaaS功能，以增加其吸引力。由于IaaS，用户可以使用他们现有的Windows Server和Linux应用程序，并在Azure中的虚拟机上运行它们。

去年，微软的官员们表示，Azure中将近每三台虚拟机中就有一台运行Linux。