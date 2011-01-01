德勤打造AWS云业务，旨在推广SAP HANA

咨询业巨头德勤正在打造一个专门针对亚马逊网络服务的新的云业务。德勤表示，AWS业务将在全球拥有大约2,500名顾问，他们将就如何使用AWS架构构建基于云的应用程序向企业提供建议。

ZD至顶网软件频道消息： 咨询业巨头德勤正在打造一个专门针对亚马逊网络服务的新的云业务。德勤表示，AWS业务将在全球拥有大约2,500名顾问，他们将就如何使用AWS架构构建基于云的应用程序向企业提供建议。

此次合作也与SAP紧密相关，其中德勤将推动SAP HANA分析平台作为其共同客户的集成解决方案。

德勤咨询公司负责人Matt Law表示：“集成基于云的技术不是将CD中的数据转存到硬盘驱动器上。“这更像是把CD变成了独角兽。因此，除了技术之外，我们希望客户将云视为企业变革不可或缺的驱动力。”

对于SAP，此次协作给这家企业软件巨头提供了一个践行其“简单运行”的座右铭的机会。 SAP数据管理业务总裁Greg McStravick表示，德勤和AWS将“帮助加速基于SAP HANA的产品交付和运营”给SAP客户。

德勤和AWS之前已经围绕区块链技术、网络安全和行业特定分析等领域开展合作。德勤表示，这个同AWS新的联盟增强了他们现有的工作，包括全方位的企业云需求，并提供更广泛的AWS服务。