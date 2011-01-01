IBM发布其物联网生态系统建设重大举措

IBM正式启动了耗资2亿美元打造的位于慕尼黑的全新Watson 物联网总部，与Avnet、BNP Paribas、CapGemini、Tech Mahindra合作建立认知联合实验室，将通过物联网获得亿万新收入。

ZD至顶网软件频道消息：慕尼黑-- 2017年2月16日：IBM (NYSE: IBM) 今天携手数十家客户和合作伙伴宣布推出建立物联网生态系统的重大举措，以更好地推动物联网合作创新。同时，IBM还正式启动了耗资2亿美元打造的位于慕尼黑的全新Watson 物联网总部。Avnet、BNP Paribas、CapGemini 和 Tech Mahindra等公司将在IBM的全球中心共同配置开发团队，成立业内首个认知联合实验室。此外，该中心也将成为欧洲物联网标准化组织EEBus的创新空间。







IBM Watson 物联网、认知互动和教育部门总经理Harriet Green表示：“我们在物联网的创新已经达到引爆点：我们目前在全球有6000多家客户，其中很多客户都希望加入我们新的全球Watson物联网中心，和我们共同创新。我们将共同建立一个全新的全球物联网创新生态系统，探索认知技术和物联网技术如何改变各行各业，以及大众的日常生活。”







去年年底，IBM宣布汽车制造商 BMW 将把部分研发业务部署在IBM新建的Watson物联网中心，以打造全新的驾驶体验。现在，已有另外四家公司加入IBM特有的行业“联合实验室”，客户和合作伙伴将与IBM在慕尼黑的1000位物联网专家合作，挖掘最新的设计思路，不断拓展物联网发展的边界：



Avnet –全新的物联网联合实验室

IT分销商和全球IBM合作伙伴Avnet公司将在IBM的Watson 物联网总部开设一处新的物联网联合实验室，用于展示、开发和销售由IBM Watson支持的物联网解决方案。通过与IBM领先的技术人士和物联网专家密切合作，Avnet公司将借助实战培训和在职学习来增强自身的物联网技术经验。Avnet公司的物联网团队和分析专家还将与IBM合作，探讨在智能建筑、智能家居、工业、交通、医疗和消费等多个行业的业务发展机会。



Avnet和IBM将密切合作，利用IBM的Watson 物联网和Bluemix平台加快解决方案开发，包括通过IBM和Avnet的云平台提供概念验证模型、物联网入门套件以及广泛的DevOps、移动和分析服务。



“物联网对于世界的改变是超乎想象的。我们已经从与客户共同开发的新物联网应用中看到了巨大的潜力。这一潜力可以表现在对于我们下一代的保护，也可以体现为对于“军团病”的预防。”Avnet公司物联网全球副总裁Eric Williams说道。“Avnet与IBM的合作可以为我们的客户提供服务，帮助他们快速开发可销售的物联网解决方案。”



CapGemini – 把物联网解决方案快速推向市场

全球IT咨询和技术服务提供商CapGemini公司将在IBM的Watson 物联网中心配备一个认知物联网专家团队，共同帮助客户最大程度的实现工业4.0的潜力，针对特定行业开发认知物联网解决方案并推向市场。CapGemini公司计划让他们的慕尼黑应用创新交易所和IBM的新客户体验区紧密结合，与客户在互动的环境中进行协作。



“我们决定把CapGemini公司的技术和业务开发专家与IBM的团队结合在一起，让两家公司达成更深层的合作关系，以加快我们客户的数字化转型进程。我们的员工和客户将充分接触到IBM的技术、专家和资源，从而显著加快产品面世的速度。”全球联盟高级副总裁Fernando Alvarez说道。



这一合作模式已经让一家客户从中受益。Faurecia作为世界领先的国际汽车零部件制造商，率先采用了IBM和CapGemini联合提供的全新预测性运维解决方案，以提高其制造业务的效率和可靠性。



Tech Mahindra –IBM Watson 物联网平台将带来可观的新收入

Tech Mahindra公司是一家提供IT和网络技术解决方案的印度跨国供应商，也是IBM全球系统集成商之一，在世界各地拥有超过3000名专注于IBM技术的专家。该公司将在Watson 物联网总部配备一个由6名开发人员和工程师组成的团队，以实现到2020年通过IBM Watson 物联网平台实现大笔新收入的愿景。Tech Mahindra公司将利用IBM物联网中心共同创建和展示基于IBM Watson 物联网平台的新型解决方案，这些解决方案尤其适合工业4.0、制造、精准农业、医疗保健、银行保险以及汽车等行业。



“IBM是我们实行物联网战略的关键合作伙伴。通过在IBM Watson物联网中心配备专家，我们不仅能够共同创造新的解决方案和服务，还将确保和欧洲的主要客户更加接近，尤其是工业4.0和制造业领域的客户，”Tech Mahindra欧洲常务董事Vikram Nair表示。



BNP Paribas（法国巴黎银行）-- 推动基于物联网的银行业创新

BNP Paribas是一家在74个国家开展业务的法国跨国银行，德国的Consors银行也隶属于该跨国银行。将在IBM的Watson 物联网中心配置一个由12名解决方案架构师、开发人员和业务拓展人员组成的团队。通过与IBM的专家一起工作，他们将探讨物联网和认知技术如何推动银行业转型，并辅助保险和投资咨询业务等金融产品和服务的创新。



“BNP Paribas是银行业的市场领导者。IBM新的Watson 物联网中心可以帮助我们始终处于技术创新的前沿，”巴黎银行德国副主席兼Consors银行CEO Kai Friedrich表示。“我们计划把我们的客户和合作伙伴带到中心来谈项目、做活动和开会，探索认知技术和物联网技术如何助力客户体验的提升，并从非结构化信息中获取有关金融产品和投资策略的深刻洞察。”



通过EEBus为互联家居和汽车带来生机

作为EEBus联盟（欧洲领先的物联网联盟，由德国政府资助）的新进成员，IBM宣布将在其新建的Watson 物联网中心为该机构提供一个创新空间。这一空间将用于设计、构建和展示融合物联网技术和开放标准的解决方案。EEBus拥有超过60名成员，均是互联家居领域领先的参与者，包括博世、ABB、SMA、Miele、施耐德、Vaillant和主要的欧洲汽车品牌。来自能源、电信、消费电子和自动化等众多行业，目标是制定一种标准化的通用语言，来增强互联设备和家用电器的互操作性。EEBus联盟成员在各种工作组中进行合作，为互联设备的互操作性建立标准化的通用语言。智能加热，电动汽车，光伏系统和其他电器可以无缝地沟通电源管理和可用性。



“加入IBM沃森物联网中心的创新空间，可以加快EEBus联盟全球跨行业网络的发展，并扩大其覆盖面，” EEBus联盟第1任主席Peter Kellendonk表示。“我们相信 ，对能源的智能使用将是物联网未来发展的主要使用方向之一。”

