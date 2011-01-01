 IBM携手Visa通过Watson实现物联网新商业模式

未来，智能汽车不仅可以在没有人类介入的情况下导航形式，而且会变得很独立，足以在加油站加好油后自动支付。为了将这一计划变成现实，两家公司将会宣布一项合作，专注针对各种连接开发一系列专门的支付流程服务。

ZD至顶网软件频道消息：未来，智能汽车不仅可以在没有人类介入的情况下导航形式，而且会变得很独立，足以在加油站加好油后自动支付。

这就是IBM和Visa公司在IBM Watson IoT Center开幕活动期间公布的愿景。为了将这一计划变成现实，两家公司将会宣布一项合作，专注针对各种连接开发一系列专门的支付流程服务。

这次合作的核心是Visa Token Service——一个基于云的产品，Visa开发了这个产品来保护消费者的财务信息。该平台可以为每个用户分配一个唯一的数字标识符，在不公开帐户细节的情况下进行采购。所以这样就降低了滥用的风险，让黑客没有那么多机会拦截财务凭证。

IBM将通过Watson IoT平台提供Visa的支付处理能力，让制造商将该技术嵌入他们的硬件中。因为计算重任都是在云中的，因此任何可以访问互联网和有板载处理器的设备都可以访问两家公司的联合产品。

例如，一家智能手表初创公司可以利用IBM和Visa的服务快速实施像Apple Pay这样的移动支付系统，而无需从头开始构建一切。此外，因为财务信息都是由Visa处理的，所以不需要再与商家另外签订支持协议，这消除了也许是在连接设备中实施支付处理能力最大的障碍。

IBM和Visa摄像消费者可以从全球任何地方为他们的汽车或者是智能家电付款。如果双方的合作可以实现这个目标，那么会在各自的市场奠定坚实基础，面向连接的事件实现一套全新的商业模式。