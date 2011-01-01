一点资讯与百联大宗 “资讯-交易”跨界联动挖掘大宗商品电商“新生机”

一点资讯与百联大宗宣布达成战略合作，面向更广大的互联网用户推出大宗商品交易从信息获取到完成订单的一站式电商解决方案，打通“资讯-交易”的专业平台跨界联动、企业决策交易商业闭环。

ZD至顶网软件频道消息： 2月17日，一点资讯与百联大宗宣布达成战略合作，共同为大宗商品行业提供更加个性化、智慧化的服务，同时基于双方优势整合线上线下产业链资源，面向更广大的互联网用户推出大宗商品交易从信息获取到完成订单的一站式电商解决方案，打通“资讯-交易”的专业平台跨界联动、企业决策交易商业闭环。

一点资讯与百联大宗宣布达成战略合作

上海百联大宗商品电子商务有限公司总经理周家宇表示：“现阶段大宗商品行业存在大量的商品过剩，大量的渠道需要去开拓，正是生产转型升级的时候，需要为我们的新产品，为我们的大宗商品新的产业去拓展新的用户和新的终端。”

周家宇提到的新产品正是此次合作的主角，通过聚焦行业资讯、产品端融合、运营推广、专业衍生产品等开展多维度跨界合作，让大宗商品交易行业焕发新生机。

当大宗电商遇到移动互联网

据了解，百联集团是国内最大的百货、消费品卖场集团和具有传统产业服务背景、线下物贸市场资源的大宗物资产业流通服务商之一，拥有有色金属和石油化工线下商品物贸批发市场，旗下有色金属现货市场每年实物贸易额达到近6000亿。而百联大宗则是百联集团全资设立的大宗商品互联网商贸流通服务公司，致力于构建集移动商务、商品电商、支付结算、仓储物流、融资融货、数据、技术服务等功能为一体的大宗商品流通服务平台。

随着移动科技的进步，资讯传播和社交模式渗透进企业和人们工作与生活的方方面面，大宗商品商务移动化时代已经到来，逐级实现资讯、商机分发移动化，贸易撮合、交易下单移动化，支付结算移动化，交易管理移动化，下一步在商业决策和实施操作的领域，一定还将进入智能化的新阶段。

新型大宗商品平台，必须能够辅助企业家解决实际问题，过剩产能和风险如何有效化解? 行业转型提升往哪里去？调整之后的企业如何实现新产品、新的客户和新的渠道拓展等。

中国是全球最大的大宗商品生产国和消费国，在目前的经济环境和市场环境下，中国的生产制造业，行业企业及行业人士转型触网的意愿非常强烈。在大宗商品生产和消费领域，交易决策金额大、执行链条长、行业差异度大、专业度要求高，导致了大宗商品电商渗透到行业企业和企业人士的决策、操作习惯中具有更大的难度和更长的周期，但任何企业，都在永恒地追求更多的商机、更安全的交易和更大的利益，互联网化尤其是移动电商的发展，将给予行业发展机遇和想象空间，同时产业结构调整、供给侧改革、企业转型等经济新常态下，产能如何通过渠道拓展有效消化、过剩产业结构转型调整往哪里转、如何调？调整之后的企业需要为新产品开拓新的客户和新的渠道，要满足这些需求，助力企业决策，将会涌现更多的能够促进商品交易、现货流通的新服务和新商机。

当下世界经济形势复杂，大宗商品波动剧烈，产生大量商机的同时也吸引了大批资金将更多参与到配置大宗商品作为资本获利的渠道。大宗商品的交易和决策，由于交易金额大、价格实时变化，企业一天都离不开“有用的资讯”。在大宗商品资讯服务的深入合作方面，一点资讯将为百联大宗提供商品交易相关的垂直资讯支持，将大宗商品资讯及相关联的商业新闻、宏观资讯进行整合，精准分发给关注这些信息的用户，为大宗商品制造业和批发零售业千万级别商务人士和500万家企业订制资讯服务，补足其在大宗商品领域的资讯数量及质量大宗商品现货贸易的电商化、规范化也将为更多资金参与到现货实物贸易创造有利条件。

百联大宗商品平台行业商机分发、全网撮合、分享创业

百联大宗平台认为行业企业和从业人士都是市场活动的参与者，尤其是从业多年的资深人士，大宗商品商务移动化时代，利用百联大宗平台的商机分发、全网撮合、分享创业电商功能和安全结算等服务，个人用户同样成为是B2B电商领域的主角，而不仅仅是执行者，在这方面一点资讯拥有先进的技术、海量的入口和强大的聚合分发能力，双方有共同的合作基础。

百联大宗和一点资讯将跨界合作，定位不同行业企业和商务人士的需求，为大宗商品行业生产、贸易和消费企业，行业从业人士提供专业、快捷的商业资讯、市场行情，聚合分发买卖商机，然后直连决策落地所需要的电商撮合、交易、结算等电商功能，完成企业从资讯阅读到决策交易的商业价值变现。百联大宗将致力于打造“可输出型大宗商品互联网流通服务平台”，利用线上线下多层级的市场、多元化的服务能力，为传统大宗商品产业焕发新升级，为用户“连接商机多维度，发现生意新大陆。”

