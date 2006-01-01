再出发！蓝代斯克更名Ivanti 主攻三大业务版块

蓝代斯克与HEAT合并后更名为Ivanti，未来几年的重点方向是ITSM、安全管理和虚拟机管理。

ZD至顶网软件频道消息： 蓝代斯克公司位于北京王府井的办公室已经焕然一新，前台背板上的公司名称已经换成全新的“Ivanti”。Ivanti 亚太区副总裁唐庆茂向ZD至顶网记者透露，合并后的新公司Ivanti将在原有基础上进一步提升公司规模、产品功能的丰富程度和多方资源，为IT部门提供管理和保护最终用户环境的解决方案。

近日，Clearlake Capital Group, L.P.（与其子公司统称为“Clearlake”）宣布已完成对蓝代斯克的收购，该交易结束的同时，蓝代斯克和HEAT软件公司宣布合并成为名为Ivanti的新公司。合并后的Ivanti将在全球23个国家，拥有1600多名员工，为22000多家行业客户提供服务。

重塑品牌影响力

从蓝代斯克到Ivanti，并不仅仅是换个公司前台背景板这么容易的事，对于任何一家公司来说，更换品牌都几乎意味着需要从头来过。唐庆茂表示，蓝代斯克长于桌面管理，经过多年的发展，提到蓝代斯克，人们就会想到桌面管理，而HEAT公司则在基于云的服务管理领域具有领先优势，再加上此前公司陆续收购的统一端点管理、安全管理等领域的软件公司，合并后的公司产品功能覆盖更为广泛，不管是蓝代斯克还是HEAT的品牌都不足以覆盖现有的产品线。

因此，合并后的新公司将采用新的名称和品牌Ivanti，这个单词在意大利语里有“向前进”的含义，也体现了对未来的期待。除了重塑品牌影响力外，Ivanti还将面对公司组织架构和产品线覆盖度的挑战，尤以合并产品线为最。

唐庆茂表示：“在合并的过程当中，最担心的就是产品线的重新规划。两家公司合并的大前提是市场合并，但蓝代斯克和HEAT在产品功能多有重叠，并且在北美市场形成了比较激烈的竞争格局，因此在进行产品规划时遇到了困难。”

Ivanti 亚太区副总裁唐庆茂

据了解，从2012年开始，蓝代斯克陆续收购了移动设备管理公司Wavelink、创新型网络安全公司Shavlik、移动应用安全公司LetMobile、开发连通性公司Naurtech、商业智能公司Xtraction、安全用户环境管理公司AppSense等，这7家公司的合并都是产品功能为前提，不涉及市场合并的问题。而新公司成立后涉及12个不同的独立品牌，进行产品线规划是个大挑战。

唐庆茂表示：“新产品线和功能的设立将以市场需求为出发点，所有的产品、功能都将围绕这点进行。新公司成立后将更强调解决方案，而不是产品。换言之就是，在对客户宣传和解说中，我们将用功能和解决方案介绍，替代以前的产品介绍。”

再出发！三大主攻业务方向

除了使用新品牌、更强调解决方案的能力，Ivanti在未来几年的业务主攻方向定为ITSM、安全管理，以及虚拟机管理。

“在ITSM方面，我们要结合HEAT在云端服务管理方面的优势，可以说我们会变成一家云端公司。”唐庆茂介绍道。据悉，新公司将提供了一个迅速发展的SaaS服务管理平台，逐渐向云转型。

此外，合并还加强了Ivanti在终端安全市场的实力。“在Ivanti看，这里说的终端指的不只是传统的PC、平板电脑等，还包括智能电视、空调、洗衣机等新型终端，而这部分的安全管理和防护也需要被关注。这些终端设备的一个安全隐忧是容易被勒索软件钻孔子，这种情况下，传统的安全软件能起到的作用很小，行之有效的终端安全是将危险防护于门外。”

唐庆茂介绍道，勒索软件的一个通道是从虚拟机的管理员身份入侵桌面端，Ivanti安全管理方案主要从防护的角度，通过一系列OS补丁、Appcation补丁、权限管理、应用补丁等，最大限度抵御来自勒索软件的威胁。

Ivanti 大中国区总经理刘剑明

此外，Ivanti还将融合HEAT、蓝代斯克和AppSense的产品，推出一个统一管理套件，将云端、虚拟环境以及桌面的所有端点进行统一管理，进一步完善统一终端管理（UEM）解决方案。

Ivanti 大中国区总经理刘剑明表示，未来，Ivanti中国将主攻上述三大业务方向。他表示，在中国市场HEAT与蓝代斯克没有任何业务的重叠，HEAT的加入只能是帮助蓝代斯克扩大原有的市场，为企业用户提供更完善的解决方案，能够处理越来越复杂的终端用户环境，并可将服务迁移到云端。