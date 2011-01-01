谷歌人工智能二重奏 机器人与人钢琴合奏

谷歌半年多以前公布推出可以演奏钢琴的人工智能程序，该人工智能程序可以将一些给定的音符变成一首歌。搜索巨头谷歌日前决定与全世界分享旗下的人工智能二重奏网络应用程序。

谷歌半年多以前公布推出可以演奏钢琴的人工智能程序，该人工智能程序可以将一些给定的音符变成一首歌。搜索巨头谷歌日前决定与全世界分享旗下的人工智能二重奏网络应用程序。

YotamMann是一名音乐家，同时也是码农，他是上述新的人工智能程序的幕后人。他在谷歌Magenta和Creative Labs团队的帮助下创建该人工智能程序。Mann在一个视频中解释了该人工智能程序幕后的过程以及人工智能程序如何在拿到乐谱后即时弹奏新的音乐。

Mann表示，“利用代码做音乐并不是新事物，但机器学习为我们提供了一个不同的方法。假如我试图用更传统的编程去写人工智能二重奏程序的话，那我就必须写许多规则。”

曼解释说，假如用人工智能编程的旧方法，他就必须告诉计算机如何去对各种输入作出响应，而各种可能的输入非常多，要这样做是不可能的。他表示，“我主要是创建一个映射去告诉计算机如何做出这些决定，但音符和时间的组合太多，用人手映射是做不到的。”

Mann用神经网络训练人工智能二重奏程序，而不是用特定的规则编程。神经网络技术的工作原理有些像人类的大脑，一些人工神经元合力构成连接并且强化现存的知识。

谷歌将大量音符组合输送给上述的人工智能程序，该人工智能程序从这些数据里学习常常同时演奏或先后演奏的音符之间的连接、时间关系等等。你弹了几个音符后，人工智能二重奏程序就会将其数据与神经网络里的连接比较，再决定从几种可能里选一个连接演奏。Mann表示，不管你给的是什么，人工智能二重奏程序都会尝试给你伴奏，即使你砸几下键盘，它也会以相应的节奏和旋律给你伴奏。

Mann构建人工智能二重奏程序用到Magenta。Magenta是一个谷歌大脑团队用TensorFlow建造的开源深度学习库。人工智能二重奏的代码也是开源的，所以如果你想建造一款自己的演奏钢琴的机器人，现在可以开始了。

笔者与谷歌人工智能二重奏程序演奏的结果不是特别顺溜，但或许人工智能二重奏程序的弹奏水平不会超过弹奏伙伴吧。不管怎么样，人工智能二重奏程序还是没可能和我们玩“筷子”法合奏。