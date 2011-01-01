IBM与博世合作打造轻松的工业物联网

计算业巨头IBM公司和物联网技术提供商博世集团（Bosch Group）宣布达成合作，让客户的开发和运营团队更轻松地管理物联网设备。

计算业巨头c公司和物联网技术提供商博世集团（Bosch Group）宣布达成合作，让客户的开发和运营团队更轻松地管理物联网设备。

作为合作的一部分，博世将在IBM Bluemix云计算服务中提供Bosch物联网套件，并与IBM Watson物联网平台进行互连。

博世物联网套件提供了一个基于云的平台即服务，用于管理软件更新，并为DevOps团队提供一个关于更新和设备的数据通道。

随着越来越多地设备变成连接的“物”，保持其中所有产品的随时更新就变成一个越来越复杂的问题。作为一家为工业互联网提供硬件和软件的公司，博世提供了一项名为Bosch IoT Rollouts的服务——一个专门用于管理软件更新的云服务。

例如，汽车制造商现在可以为数百万的车辆安排和组织更新，不需要车辆所有者去汽车销售点。连接的冰箱、洗衣机和干衣机可以批量更新软件补丁和无缝升级，而不需要技术人员上门服务。

持续部署和集成，这是涉及到软件功能的快速开发部署的DevOps实践，要求有高度敏捷的管理软件来确保每个客户端和设备都会及时进行更新。跨连接设备的不同版本的软件可能会导致网络中产生分裂或者异常操作。

Garnter预测，到2020年连接设备的数量将达到208亿，所有这些设备都将依赖于自身的内部软件运行时间，并在需要管理的时候连接到更大的网络。

与IBM Watson IoT更好的数据集成

物联网产业的解决方案开发商将从与IBM Watson IoT的无缝集成中受益，后者连接了IBM强大的机器学习服务。

这将让博世的客户把由物联网系统生成的大量数据交给Watson处理，进行实时分析以及定制的应用开发。

“未来几年，物联网经成为地球上最大的数据源，数十亿的连接设备流传输关于他们状态、位置、健康状况的信息，”IBM Watson IoT认知参与与交易总经理Harriet Green这样表示。

物联网设备提供的数据可用于辅助DevOps团队更好地了解硬件和软件的现场运行情况，还可以用于确定最新的一次补丁是否导致什么问题，或者根据使用情况判断客户是否还有一些未预见的需求。

与IBM Watson的集成还让开发者有机会构建能够以人性化方式与用户交互的智能应用，以提供更好的客户服务。实时数据分析还可以把洞察反馈给设备。例如，一个连接的设备可以在附近多个设备记录到可能导致性能问题的糟糕空气质量之后减少进气量。