Informatica宣布业界首个智能医疗数据湖

数据管理解决方案集大数据公司Informatica LLC宣布推出业界首个智能数据湖，一个用于保存原始数据的存储库，而且这是专门针对医疗行业的。

数据管理解决方案集大数据公司Informatica LLC宣布推出业界首个智能数据湖，一个用于保存原始数据的存储库，而且这是专门针对医疗行业的。

在医疗行业有大量来自不同来源的数据，其中大多数是非结构化数据，难以编辑、处理甚至是存储。因为来自医生、医院、承包商和现在物联网的数据是很敏感的，而且医疗机构必须根据像Health Insurance Portability and Accountability Act（HIPAA）这样的法案确保数据安全和数据管理。所有这些因素都导致医疗行业数据的复杂性和责任性。

Informatica的Intelligent Healthcare Data Lake是基于Informatica Intelligent Data Platform的，旨在考虑所有这些问题并提供一个就绪的解决方案来为监管管理、安全性、数据治理和大数据分析提供支持。

“当面对医疗行业对数据的不懈追求，传统的数据仓库已经无法跟上业务和临床洞察力的发展步伐了，”Informatica首席医疗战略官Richard Cramer表示。“医疗机构现在需要快速且敏捷的大数据访问、高价值的发现分析、具有成本效益的可扩展性，而这正是得到良好管理和治理的数据湖所能提供的。”

这个医疗行业的数据湖旨在允许来自数百家医院的数据聚集到一起，并以可信赖的方式对这些数据进行管理。

利用新的数据湖技术，可以通过一个集中式的数据仪表板访问高度分布式的数据，这将带来以前无法从电子医疗记录系统访问的数据中心获得洞察。通过支持大数据应用，医疗行业专家还可以更快速地获得洞察，速度超过传统信息技术方式，特别是超过那些没有多少互连性的传统系统。

目前实施物联网解决方案的机构尤其受益于支持实时流分析的数据湖战略。据Informatica称，智能医疗数据湖可以从可穿戴式的病人物联网设备传感器和其他医疗机器中获取和分析信息。

Informatica将数据湖视为一套针对数据供应链的解决方案，针对生命科学研究和临床分析，以及一种有助于防止欺诈和文书错误、提供安全存储和索赔记录分析的方式。大型医疗服务提供方可以利用这个数据湖来优化患者处理、药品履行、患者索赔、付款人报销、医生处方和销售补贴等。