阿里云成为Linux基金会金牌会员

2月20日，全球知名非营利性组织Linux基金会宣布，阿里云正式成为Linux 基金会金牌会员。阿里云表示将持续加大对开源项目的支持，并发挥自己的力量。

ZD至顶网软件频道消息：2月20日，全球知名非营利性组织Linux基金会宣布，阿里云正式成为Linux 基金会金牌会员。阿里云表示将持续加大对开源项目的支持，并发挥自己的力量。目前，阿里云仍是唯一加入该基金会的中国互联网科技公司。





“非常激动，阿里能成为金牌成员”，Linux 基金会首席运营官Mike Woster表示，期待未来能与阿里有更多合作。

Linux基金会的核心工作是支持开源软件旗帜项目Linux内核的发展和维护。基金会企业合作伙伴分为白金，金，银三个等级。

阿里云一直在 Linux Kernel、KVM、Xen、QEMU、libvirt 等技术领域和社区有持续合作和建设。成为金牌会员后，不光能支持到所有和Linux基金会有关联的50多个关键开源项目，更有助于阿里后续通过开源向整个业界回馈技术成果。

阿里云资深总监李津认为，参与Linux基金会一方面是对Linux带来的帮助表示感谢，另一方面也希望在基金会中更多地发挥中国科技企业的力量。

与此同时，阿里巴巴一直积极与国际开源组织合作。阿里巴巴是Linux的活跃开发者，此前已经为Linux内核提交了290多个Patch，在国内互联网公司当中贡献度领先。此外，阿里也是开源项目Xen的顾问委员会成员，Xen是Linux基金会合作项目。

除了Linux ，阿里在MySQL、JVM、Nginx Web服务器等知名项目中均有杰出贡献，是Apache基金会、FSF基金会和开源组织WebScaleSQL的成员，并即将开始赞助NTF基金会、ISC社区和MariaDB基金会。

阿里巴巴还坚持把自研软件以开源的形式回馈社区。仅2016年就开源了Ant Design、 Hilo、Weex、Freeline、Macaca、AliSQL、EGG等项目，阿里开源项目RocketMQ、Weex已进入Apache基金会开始孵化。





