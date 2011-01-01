IBM将Watson视为初级保健供应商的助手

IBM正在准备让Watson与初级保健医生一起工作以简化流程。该公司还向其基于Watson的健康云服务添加了新功能。

ZD至顶网软件频道消息： IBM旨在让Watson成为初级保健医生的帮手，它扩展了其认知计算的涉足领域。

在Health Information Management Systems Society（HIMSS）大会上，IBM介绍了将Watson连接到基本、急性和行为数据以全面了解患者的计划。而初级保健供应商之间的连接正在Central New York的一个包括了六个县的地区和超过2000个供应商推出。

同时，位于马萨诸塞州的Atrius Health将把IBM的认知计算工具嵌入其针对初级保健供应商的电子医疗记录工作流之中。

首席执行官Ginny Rometty在大会上发表了主题演讲，该演讲透露了关于Watson医疗保健新闻。 Rometty将介绍区块链技术如何在医疗保健和Watson的最新发展中发挥作用。

在产品方面，IBM表示它正在通过符合HIPAA的数据平台即服务，新版本和数据中心位置来提高其Watson Health云计算的效能。

据了解，IBM的Watson Platform for Health专为健康和生命科学公司设计，能够为医疗保健领域的业务主管和数据科学家工作。它还将支持HIPAA移动应用程序、合规性工具和基于Watson的服务来梳理非结构化数据，例如医生的笔记。

此外，IBM推出了Watson Health Consulting部门，帮助医疗保健供应商使用机器学习、数据科学和分析。