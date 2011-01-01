IDC：2017年全球公有云服务开支将达1225亿美元

根据IDC全球半年度公有云服务开支指南的最新显示，2017年全球公有云服务及基础设施开支将达到1225亿美元，相比2016年增长24.4%。在2015年到2020年预测期间，公有云整体开支将实现21.5%的复合年增长率（CAGR），几乎是整体IT开支增幅的7倍。

ZD至顶网软件频道消息：根据IDC全球半年度公有云服务开支指南的最新显示，2017年全球公有云服务及基础设施开支将达到1225亿美元，相比2016年增长24.4%。在2015年到2020年预测期间，公有云整体开支将实现21.5%的复合年增长率（CAGR），几乎是整体IT开支增幅的7倍。IDC预测，到2020年公有云开支将达到2034亿美元。

软件即服务（SaaS）仍然是占据主导的云计算类型，在2017年的公有云开支中占比近2/3，到2020年占比近60%。软件即服务开支包括应用和系统基础设施软件将被应用采购所主导，这部分将在所预测公有云总开支中占比超过一半。不过，基础设施即服务（IaaS）和平台即服务（PaaS）的增长要远远快于软件即服务，5年期内的复合年增长率分别为30.1%和32.3%。

IDC客户洞察和分析项目总监Eileen Smith表示：“在2017年，离散制造、专业服务和银行业将在公有云全球开支方面领跑，因为他们寻求的是更高的可扩展性、更高的性能和更快地获得新技术。综合来看，这三个行业将在全球公有云服务开支中占比1/3，也就是412亿美元。”

在5年预测期内，公有云开支增长最快的行业是专业服务（23.9%）、零售（22.8%）、媒体（22.5%）以及电信（22.1%）。不过这不算什么，因为该开支指南调研的20个行业中有18个行业的5年复合增长率都超过了20%。

在公司规模方面，有将近一半的公有云开支来自于超大型企业（员工人数超过1000人），而中型企业（员工人数在100-499人）在预测期内增长超过20%。大型企业（员工人数在500-999人）的5年复合年增长率最高，增幅为23.2%。不过采购优先级则取决于企业规模，除了服务器和存储硬件之外，主要产品类别包括客户管理管理（CRM）和企业资源管理（ERM）应用。

从地域来看，美国将是公有云服务最大的市场，在预测期内贡献了超过60%的全球收入。西欧和亚太（不包括日本）将是2017年开支的第二和第三大地区，分别为241亿美元和95亿美元。亚太（不包括日本）和拉丁美洲在预测期内增长最快，复合年增长率份卑微28%和26.6%。不过，8大地区中有7个地区预计在未来5年内的复合年增长率都将超过20%，其中美国增长最慢为19.9%。

IDC客户洞察和分析高级研究经理Serena Da Rold表示：“在西欧，公有云市场在预测期内的复合年增长率为23.2%，其中公用事业、保险和专业服务是最具活力的市场领域。与美国相比，欧洲公司采用云的速度较慢，但是现在该市场正在逐步成熟，是云提供商瞄准并专注未开发的细分市场的正确时机。”

“未来4年随着云采用的扩展，云的定义和云能做什么将发生巨大变化。云将变得更加分散（通过物联网边缘服务和多云服务）、更加可信、更加智能、更专注于行业和工作负载。随着云逐步演化出重要的新能力，IDC称之为‘Cloud 2.0’，云的用途将极大地扩展，”IDC高级副总裁、首席分析师Frank Gens补充说。