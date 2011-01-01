Nuance报告：医护人员如何从人工智能中受益

语音和语言处理解决方案公司Nuance Communications公司今天宣布了一项新的产品研究成果，显示了医疗保健专业人员可以从人工智能中受益良多。

ZD至顶网软件频道消息：语音和语言处理解决方案公司Nuance Communications公司今天宣布了一项新的产品研究成果，显示了医疗保健专业人员可以从人工智能中受益良多。

作为关于该公司使用人工智能演讲的一部分，该公司在Healthcare Information and Management Systems Society 2017会议期间公布了该研究。根据报告显示，临床医生可以节省高达45％的文档时间，而且使用了人工智能支持的产品可以提高高达36％的质量指标。

Nuance公司生产Dragon Medical One临床语音云平台，该公司的研究表明，人工智能和深度机器学习可以帮助减少医护人员的行政负担。

为了保持他们的工作，临床医生和医疗保健专业人员会产生大量的文档，并且医生大部分工作要求节省打字或写作的时间。用于将口语转换成文档的软件需要复杂的语音识别能力，而机器学习系统在转换语音时减少了错误。

Nuance的研究显示，该公司使用人工智能提升了该公司的核心语音识别能力，误差降低了30％，这意味着临床医生不需要花费太多时间校对最终文档。

使用人工智能提供实时建议

该公司还生产可根据患者医疗数据中发现的模式为医生提供建议的技术。使用来自云的临床数据，Nuance的计算机辅助医生文档系统可以主动支持并允许医生提出正确的问题和增加对护理的理解。

使用机器学习的医疗保健解决方案并不是全新的。IBM公司开发的其人工智能系统Watson用来协助医疗已经有几年的时间了。

Massachusetts General Physicians Organization的医生David Y. Ting表示，“我认为这项技术是我们的副驾驶员”。他表示，“现在在我们这个世界上，驾驶飞机飞行这项工作太过复杂，任何一个人都不能自己管理，电脑应该是我的副驾驶，让我保持警惕，让我了解情况，当有危险时警告我，然后在需要的时候执行命令。

作为对Nuance的人工智能使用的案例研究，该公司引用了与大型集成交付网络集成的成果，使用机器学习提供及时的建议，使患有极端疾病的患者文档改善了36％，并且改善了高死亡风险患者24％的文档细节。

医疗保健领域的语音助手

人工智能系统可以用来更好地理解医生口述文件，并通过提供洞察力提供及时的建议，但人工智能的突破主要在于使用一台电脑就可以像专家助理一样听取问题并采取行动。

Nuance的虚拟助手Florence是按照英国统计学家和现代护理的创始人Florence Nightingale的名字命名的。Florence虚拟助手可以听取并理解人类言语，并为重复活动提供帮助，例如药物，实验室或成像的订单。人工智能系统也会随着时间的推移进行学习，通过预测需求提供更快决定来优化与医生的交互。

根据Nuance，Florence在初始试点阶段节省了医生35％的时间，现在与整合之前相比节省的时间超过了50％。该系统仅仅在20个订单中就将键击总数从87次点击减少为零。

Nuance表示，在全国范围内，这将相当于在一年内为医生节省2260万小时时间，这还只是根据在美国的药学、放射学和实验室订单计算出来的结果。