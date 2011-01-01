SAS 2016年全球营收达32亿美元 继续保持稳步增长

SAS在2016财年的营业额增长主要来自于分析平台、云计算、反欺诈和安全智能解决方案。

ZD至顶网软件频道消息：2月21日，2016年适逢SAS成立40周年，其业务持续向全球扩张，盈利能力也稳步增长，再度创下新的里程碑。2016年，SAS总营收额达32亿美元，与2015年相比增加了4% (固定汇率，若按美元浮动汇率计算增长率为1.3%)，新软件的销售额增加了9%（固定汇率，若按美元浮动汇率计算增长率为7%），这些数据证明了市场对SAS分析解决方案的需求依然强劲。



“SAS致力于帮助每一位客户将分析洞察转化为价值，”SAS首席执行官Jim Goodnight表示，“SAS为此积极应对不断变化的市场，坚持创新，不断取得技术上的突破。这使得SAS在核心市场中始终保持领先地位，在客户面临新的业务挑战时，SAS仍可提供创新的解决方案。”



全球营收持续增长



SAS在全球所有区域都实现了营业额的增长。其中，亚太区和拉丁美洲区，成为SAS在全球增长最快的大区。在所有地区，SAS核心技术的营收都持续增长，包括数据管理、分析和商业智能等。就行业分布来看，SAS在银行、政府和医疗保健/生命科学等领域的增长最为强劲。

2016年，SAS增加了近3000家新客户，现有客户数量已超过83000家。同时，为了满足客户需求，2016年，SAS在都柏林和巴黎设立了新的客户服务中心，并在底特律设立了办公室，以支持SAS在汽车制造行业中的业务增长。在北卡罗来纳州SAS总部，新的第二十四座办公大楼正在建设中。



大中华市场快速发展



“推动大数据产业持续健康发展，是2016年中国实施国家大数据战略、实现从数据大国向数据强国转变的重要战略举措。在数据行业利好的发展势头中，在广大客户的认可支持下，通过与合作伙伴的共同努力，SAS大中华区业务在2016财年继续保持高速增长，新增了更多来自金融机构、制造企业和政府部门等用户，成为全球最重要的快速增长区域之一。”SAS大中华区总裁吴辅世表示，“我们依然看好2017年的中国市场，将持续加大投资，并进一步招募人才，以SAS四十年持续创新的技术优势和实践洞察来助力中国的企业机构不断实现大数据的价值。”



2016年关键营收增长



数据的爆发式增长，促使更多企业开始重视数据管理和分析。为了实现数据价值，企业通过与SAS的合作，从数据中获取洞察，为决策和运营提供参考。著名分析机构Forrester将整合或部分整合了数据管理、分析和洞察执行的解决方案定义为企业洞察平台套件，并在2016年第四季度报告中指出，SAS是该领域唯一的领导者，其解决方案具有“一流的分析功能，能够对数据流、虚拟化和主数据进行良好的管理”，并且“SAS在不断改进现有产品与同步推出平台战略之间实现了平衡。”[1]



Forrester补充说，“力求简化异构数据管理和分析架构的企业，应该考虑采用SAS®Viya™作为他们的企业洞察平台，基于该平台的更多系列软件将在2017年继续推出。”



此外，云计算继续助力SAS的增长，带来了9%的营收增加，因为市场需要高性价比、方便和安全的方式来使用SAS解决方案。SAS不断为客户寻找新的解决方案和专业技术，如推出SAS云分析和结果即服务（RaaS）等新方案。去年经历了大幅增长的RaaS将在2017年继续保持向上态势，客户看到了快速的投资回报――他们可以直接利用SAS先进的分析解决方案和专业团队，无需建立自己的内部团队。



在SAS所有的应用解决方案中，反欺诈和安全智能的营收增长最为快速达到了36%，这是因为企业迫切地需要打击欺诈和金融犯罪，以应对反洗钱等领域的合规要求。



SAS的合作伙伴为其贡献了近三分之一的销售额增长。SAS完善的渠道由系统集成商、经销商、原始设备制造商（OEM）和管理分析服务提供商组成，他们致力于满足客户的个性化需求及最终用户的需求，以最佳方式来实施SAS解决方案。



始终致力于创新



分析师认为，SAS是高级和预测分析、客户智能、数据管理、数据整合和数据质量等领域的行业领导者。全球领先研究机构IDC的调研报告表明，SAS是高级和预测分析市场绝对的领导者，占有31.6%的市场份额[2] 。SAS也被行业分析师看作是欺诈侦测、风险和零售分析领域的领导者。



保持行业的领导地位在很大程度上得益于持续不断的创新。SAS每年在产品研发上的投入大约是其它大型技术公司的2倍。2016年，SAS用于研发的资金占全年营收的26％，并推出了开创性的SAS Viya技术，分析师们认为它将改变整个大数据行业。SAS继续围绕这个开放式和云就绪的高性能分析和可视化平台不断创新，近期推出了SAS可视化调查（SAS Visual Investigator），将高级分析与动态交互式视觉工作区结合在一起。利用SAS®可视化调查，企业可以识别、调查和管理包括调查、搜索或查询的整个生命周期。SAS计划在2017年第一季推出更多SAS Viya家族的产品。



2017年，SAS将继续在其核心领域，包括分析、可视化、数据管理、客户智能、风险和欺诈等领域持续创新，并将在SAS Viya、人工智能、云计算和物联网等领域进行大量投入。



SAS分析持续支持教育和公益



SAS继续与各大高校和中学加强合作来提供分析培训，旨在缩小分析行业从业者之间技能的差距。目前全球有超过25万教师和学生受益于SAS提供的教育资源，支持了分析及相关科学的62种硕士学位认证和137项认证项目。

SAS中国同样将支持人才培养作为重要事业。2016年，第四届中国高校SAS数据分析大赛吸引了来自17个赛区的658支队伍参赛，比2015年大赛增长123%。2017年，SAS还将持续推进项赛事并扩大投资，全力支持分析人才的培养。

SAS通过数据分析来解决有关贫困、健康、人权和教育等问题，让世界变得更美好。从帮助美国公共卫生官员应对热病，到预测加拿大青少年自杀的风险，SAS分析正在帮助人们不断的改善生活。