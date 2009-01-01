Skytap推AIX-on-Power即服务“白胡子“云

Skytap公司认为白胡子云将吸引那些经常运行与基础架构紧密耦合的应用程序的AIX-on-Power用户，由于应用程序的特殊性，这些用户在扩大规模或移动工作负载时会遇到挑战。

ZD至顶网软件频道消息： 基于x86 CPU、Windows和Linux的云比比皆是。

其他架构的云也是这样吗？非也。IBM有自己的基于Power的云，但交付差不多晚了一年。笔者还发现一些偶尔出现的基于ARM的云，也知道一些可以将各种东西放到类似云环境里的小众托管公司，就连一家AS/400也曾于2014年在云里冒了出来。大家也不会忘了谷歌曾对基于Power-9的云感兴趣吧。

皆大欢喜，现在轮到Power-on-AIX用户了，Skytap日前为各位的平台推出了云服务。

Skytap还在全球9个地方运行x86云，专攻本地应用程序往云里的快捷迁移，用户可以将定制代码方便地迁移到良好的弹性环境里。而用户一旦完成此举后，Skytap公司希望用户会利用DevOps进一步将那些应用程序现代化，而此任务也容易多了，用户不用再鼓捣硬件，而只需按需要从Skytap云里定制AIX-on-Power。（AIX-on-Power即服务，又名白胡子（Greybeard）云）

Skytap公司认为白胡子云将吸引那些经常运行与基础架构紧密耦合的应用程序的AIX-on-Power用户，由于应用程序的特殊性，这些用户在扩大规模或移动工作负载时会遇到挑战。Skytap首席技术官Brad Schick表示，Skytap为此提供了解决方案，比如，应用程序在本地硬件里运行时需要数个vCPU， Skytap的解决方案可以在云里提供相同数目的vCPU。还有一点也很重要，Skytap还将为x86建的云和门户网站移植到AIX-on-Power，因此，用户看到的是一个运行AIX的云，而不是一个AIX环境。

IBM自己的Power云是Unix-on-Power，就此而言，Schick认为Skytap有派上用场的地方。

Skytap目前并不急于全面上架。Skytap会根据客户需求安装服务器，客户在进行云测试和选用开发工具软件时可能有各种需求。