 如何分享五万亿产值？华为软件开发云3个“1”工程告诉你

我们对未来充满憧憬，是因为未来不管是企业还是个人都会朝着创新创造力方向进化，而让云计算、大数据以及人工智能这些工具能够更快、更好的让我们的创造创新力变成现实。

我们对未来充满憧憬，是因为未来不管是企业还是个人都会朝着创新创造力方向进化，而让云计算、大数据以及人工智能这些工具能够更快、更好的让我们的创造创新力变成现实。

在3月22日的青岛软件开发云大会上，ZD至顶网记者的第一感受是，相对于衣食住行领域的共享理念，云计算的“共享经济”理念将释放更大的动能。因为云计算、大数据以及人工智能释放的是智慧的动能。而这方面，华为愿意让自己在软件领域30多年的软件经验以及华为目前最先进的软件工具分享出来让全社会来使用。这样做的目的就是让全中国的中小企业、初创公司以及个人开发者更多的专注于商业创新上，而让开发、运维运营这些压力交给软件开发云这个平台。不仅对于中国软件产业发展是利好，而且更是对于企业、个人等在流程、人才等方面有一个颠覆性的推动作用。

软件产业这块大蛋糕好吃也要会吃

2016年我国软件以及信息服务产值4.9万亿元人民币。而且增长速度快，这个蛋糕好吃但也要会吃。从国家层面看，软件开发发展很不平衡，有像华为一样拥有多年软件开发经验以及最好软件工具的企业，但是更多的软件初创公司和个人开发工具还是作坊式。中国软件面临产业升级的机遇。软件能力不足严重制约初创企业成功率。颠覆式创新、跨界竞争加剧，软件产品迭代周期越来越短。颠覆式创新的跨界竞争，快速持续的创新和交付能力，轻资产智能高效的研发平台。华为的吃法就是聚焦软件产业重镇。

华为青岛软件开发云大会在青岛成功举办，标志着软件开发云在青岛正式落地。从大连到青岛，再到全国各地的软件产业重镇，华为的策略是聚焦，大连在软件和信息技术服务业产业规模超过1500亿元，青岛2016年软件和信息服务收入超过1600亿元。自2016年12月22日，软件开发云正式在大连上线以来，目前已经服务300多家本地软件企业、创业团队，每天有超过10000个开发者在线使用，近千名软件专业学生在软件开发云上通过项目实战体验最先进的软件开发模式，快速掌握企业真实需要的软件开发技能。

华为企业云业务部总裁杨瑞凯

华为企业云业务部总裁杨瑞凯表示，“未来几年，我们重点打造3个‘1’工程，计划服务100万个开发者，10万家软件企业， 1000家高校和培训机构。

第一个1：支撑开发者熟练使用华为软件开发云，服务100万软件开发者；

第二个1：服务国内10万多家中小企业，软件的中小企业和双创企业群体能够使用华为软件开发云。

第三个1：支撑中国1000所高校、培训机构使用软件开发云作为教学工具，使学生在上学时就能使用在企业中使用的软件开发工具，便于学生今后的就业，推动匹配企业软件人才的需求。”

华为软件开发云让Devops从转型困难到智能高效

软件开发云是基于华为近30年积累的研发实践，面向中小软件企业、软件外包企业、双创企业、互联网企业、高校和广大软件开发者提供的一站式云端DevOps平台。

华为企业云CTO宋勇认为，当前云业务整个发展中缺少一个关键的环节，就是各种PaaS的能力是孤立的，缺少一个整合各种PaaS/IaaS能力的软件开发云平台。对于软件和应用的开发，不能简单的把各种云端的服务拼凑上起来就可以，软件是又带有艺术又带有工程技术的东西，需要把软件工程的经验和方法、软件开发的工具以及基础的云服务能力进行整合，才能形成完整的环境。华为在软件研发有30多年的积累，也经历了从传统开发模式到现在的DevOps等开发模式的过程。华为提供了一套完整的开发、测试、部署到运行的环境。软件企业在云端进行完整的开发，底层可以调用华为云的基础能力。实现了开发到测试部署以及运行环节，研发环境和生产环境，整套体系都是在云端，也避免了软件发布之后部署由于环境不一致带来的的一系列问题，提高了软件企业的竞争力，提高了生产效率。“这里不仅仅是减少成本的问题，因为作为一个典型的中小企业不管花多少钱，过去几乎都是无法达到这个研发水准，而使用软件开发云，这相当于把整个中小软件企业的研发水准拉到一个全新的高度，从而共同推动了软件产业的发展。”

“一多二全三高“的华为软件开发云

华为软件开发云开发团队基于云服务的模式“按需使用、随时随地”云端进行项目管理、配置管理、代码检查、编译、构建、测试、部署、发布等，让开发者专注于快速创新和应对永无止境的需求变化，使得软件开发更加简单高效，大幅提升个人和团队的交付能力和效率，帮助企业提高竞争力，丰富软件产业生态，助力软件产业转型升级，加速提升软件产业竞争力。华为软件开发云产品总监徐峰认为华为软件开发云的特色为一多：多场景。二全：一个是全自动化，另外一个是全云化。三高：第一个是高性能，第二个是高安全，第三就是高智能。

一多就是多场景，华为最早是嵌入式设备起家的，有非常长的时间和丰富的经验。从整个智能终端APP的研发，以及穿戴设备的研发到微服务，云端WEB上的经验可以分享。

二全，一个全是全自动化，未来软件开发面临的DevOps场景，全面实现自动化，需要具备一个强大的集成平台，华为可以从项目管理上去管控我们的需求，到软件的代码托管，到软件代码检查，测试，以及上线发布整个的实现全自动化。另外一个是全云化，对于一个企业内部和企业之间进行软件协同，只有把各种软件开发的工具服务进行全云化之后，破除地域化的差异才可以实现软件本身的加速，可以大大提升软件交付的能力。移动研发会面临很多的适配，可以让中小企业进行很好的发展。

三高，第一个是高性能。第二个是高安全，在云上通过各种方式，会为大家提供更安全的保障。第三就是高智能，未来华为在软件开发云上提供一些更加智能化的服务，比如自动分析等。这些智能服务可以帮助软件可以更快交付。

通过这些特色，大幅度提升了整体软件研发的效率：以前每个月1亿行代码的编译时间，由原来的25分钟缩短到7.5分钟，版本级的编译速度由94分钟缩短到31分钟。

软件开发云为华为企业云战略孵化能量

软件开发云所做的培养100万个开发者、做大做强中国10万家软件企业，一方面希望中国这个软件产业整体提升，也是为未来华为企业云战略孵化能量。我们来看看华为企业云“一个核心”+“两翼”的战略。

杨瑞凯表示，“云计算、大数据是华为重点战略发展方向。2015年我们向全球发布华为公有云战略，取名为华为企业云。华为坚持聚焦云基础设施服务，聚合SaaS层，与合作伙伴共同构建开放共赢的云生态。同时，华为向外界承诺，在云平台上永远不打开用户数据，永远不进行数据变现，让客户放心把业务部署到华为云上。

在未来公有云的发展战略上华为会打造“一个核心”+“两翼”的战略。聚焦一个核心，就是“围绕数字化转型做大云服务产业”，就是企业的数字发展怎么赚钱，携手合作伙伴共同推动公有云在各行业数字化转型中的应用

两翼战略：一个“翼”，指的是面向政府、央企国企、大企业、政务云市场，充发挥华为的high-touch优势和现有运营团队优势，结合这张覆盖全国的云服务网络，推动行业的数字化转型。另一个“翼”指的是，我们大力发展基于中小企业的云平台，构建线上线下O2O一体化服务能力，这两个方向都是坚定而明确的。

所有的一切都与企业数字化转型相关，都为未来用户和企业应用混合云有关。这样结合华为做云服务在基础设施上有强大的优势，在存储、服务器、交换等领域也很有优势，未来公有云和私有云在一个版本的框架之内，华为可以实现私有云一键部署转化公有云的方式，为用户和企业提供一个混合云的解决方案，这就是未来的华为企业云提供的服务。