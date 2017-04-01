下期预告 Preview

“天下武功，唯快不破”，企业转型亦是如此。为了更灵活、敏捷支持业务的的变化和发展，企业的应用架构平台也在不断变化中。下期，《企业开源智库》将就企业下一代应用架构平台这一主题进行探讨，看看那些基于容器的、适用于DevOps的应用架构应该具备哪些特点。