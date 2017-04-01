本期重点Highlights
- 1企业数字化转型要达成哪些目标？这是企业转型首先要搞清楚的……
- 2在数字化转型中，传统技术架构无法支持企业业务的快速发展。以万达为例，为支持其跨领域的业务发展所构建灵活敏捷的基础架构中，90%以上使用了开源技术。而现在，移动、大数据、云计算、人工智能、物联网等驱动数字化转型的热门技术，他们大多是开源的……
- 3开源技术的优势和挑战你都了解吗？在开源技术广为被接受和使用的今天，企业需要在更加充分利用这些优势的同时，也要更好的规避和改善开源技术给企业提出的风险和难题。
本期嘉宾Speakers
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张先民红帽大中华区总裁
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吴晓敏Forrester 大中华区副总裁
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高飞ZD至顶网总编辑
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下期预告Preview
“天下武功，唯快不破”，企业转型亦是如此。为了更灵活、敏捷支持业务的的变化和发展，企业的应用架构平台也在不断变化中。下期，《企业开源智库》将就企业下一代应用架构平台这一主题进行探讨，看看那些基于容器的、适用于DevOps的应用架构应该具备哪些特点。
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