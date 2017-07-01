下期预告 Preview

今年是OpenStack正是发布的第7年。在过去的7年里，OpenStack从一个小众的开源云平台迅速成长为开源云平台的事实标准，系统功能和稳定性都经受住了考验，OpenStack也拥有了众多大型企业用户，部署规模也屡创新高。而另一方面，在OpenStack走向大众化的同时其易用性等问题也显露出来。今天的用户如何正确认识OpenStack，在部署OpenStack需要考虑哪些问题，未来OpenStack会如何发展？本期将重点关注这些内容。