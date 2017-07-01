本期重点Highlights
- 1为了支持企业的数字化转型，在保证软件质量的前提下，更敏捷、更快速地完成软件的开发和交付成为一个普遍要求。显然，传统方法是无法实现的，这就意味着需要借助各种新兴技术的帮助，而Docker、DevOps、微服务正是此类技术。
- 2云原生应用应该具备三个属性：第一个是容器化，即能够实现功能、进程和其他要素的自包含；第二个是能动态调度，从而能适应各种不同的业务需要；第三是基于微服务架构，可以灵活编排。正是这三个特性让云原生应用非常适合云环境。
- 3云原生应用是为云而生的，而今天云的世界也并不只有一种，除了私有云还有公有云，公有云也不止是一两种，很多时候应用程序需要适合多种形式的云，比如混合云和多云世界。而作为新一代应用平台必须能支持这种云的开发、部署和管理。
本期嘉宾Speakers
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蔡书红帽应用开发产品线产品经理
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戴鲲Forrester首席分析师
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邹大斌至顶网副总编
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下期预告Preview
今年是OpenStack正是发布的第7年。在过去的7年里，OpenStack从一个小众的开源云平台迅速成长为开源云平台的事实标准，系统功能和稳定性都经受住了考验，OpenStack也拥有了众多大型企业用户，部署规模也屡创新高。而另一方面，在OpenStack走向大众化的同时其易用性等问题也显露出来。今天的用户如何正确认识OpenStack，在部署OpenStack需要考虑哪些问题，未来OpenStack会如何发展？本期将重点关注这些内容。
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