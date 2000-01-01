Oracle已经抓住云计算业务 准备大力布局

Oracle作为数据库巨头，近期公司表示，由于云计算转型在本季度和财政年度都取得了巨大的收益，公司终于出现了转机。其云计算和SaaS业务现在占其总收入的10％以上，并将在未来总体业务中占有更大的份额。

至顶网软件频道消息： Oracle作为数据库巨头，近期公司表示，由于云计算转型在本季度和财政年度都取得了巨大的收益，公司终于出现了转机。其云计算和SaaS业务现在占其总收入的10％以上，并将在未来总体业务中占有更大的份额。

其实这可能不完全是选择的结果；内部部署的软件和硬件业务收入都出现了下降，硬件业务收入下降了两位数。

以下为该公司2017财年的第四季度截至于5月31日：

• 收入为109亿美元，比去年同期的106亿美元增长了3％，高于分析师此前估计的105亿美元。

• 净收入为32亿美元，比2016财年第四季度的28亿美元增长了15％。

• 每股收益为0.78美元，符合分析师估计。

• 硬件收入为11亿美元，和去年同期相比下降13％。

• 本季度云业务收入为13.6亿美元，比去年同期增长了58％。

• 内部部署软件总收入为75.2亿美元，同比下降1％。

• 服务收入为8.94亿美元，同比增长3％。

在整个2017财年（截止5月31日），Oracle公司的云计算业务增长在总体收入中占了很大一部分。

• 全年收入377亿美元，比去年增长了2％。

• 净收入为93亿美元，比2016财年增长了5％。

• 云业务收入为46亿美元，上涨了60％。云业务收入占Oracle全年收入的12％。

• 内部部署软件业务收入为256亿美元，比去年下降2％。它仍然占据了Oracle业务的大部分，在收入中占68％。

• 硬件收入为41.5亿美元，全年下降11％。Oracle的云业务收入第一次超过了硬件业务的收入。

• 服务收入为33.6亿美元，下降了1%。服务业务收入占全年总收入的9％。

Oracle公司的联合首席执行官Safra Katz在与分析师的电话会议中表示："云计算已经成为我们的主要增长点。"她表示，Oracle已经转而关注云计算和SaaS的重点，远离"衰落"的硬件和内部部署软件业务的"拖累"。

Safra Katz宣称，"这不只是这一年的情况，你应该看到的是，我们将减少硬件和部署软件业务量。与我们的云业务相比，这方面的规模要小一些，因此未来将会看到硬件比重变得更轻。"

至少对于市场观察家来说，Oracle正在云计算方面全力以赴。分析师Josh Olson表示："Oracle终于通过云计算迎来了转机，多年来，这像是一场持久战，现在来看，他们已经找到了他们的立足点。"

此外，Oracle的股票在盘后交易时段涨幅超过10％，报收每股51.30美元，让这家公司成为一家市值2000亿美元的企业技术巨头。