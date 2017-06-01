于今年初公布的 2017 Gartner 《商业智能和分析平台魔力象限》报告中，Tableau 连续第五年获得“领先者”称号。 这份年度报告根据 15 项关键能力指标对 24 家软件供应商进行评估， Tableau 最终被列入 “领先者” 象限。该报告不仅将 Tableau 评定为“直观交互式可视化分析的黄金标准“，并对 Tableau 创新的产品路线图 –包括自然语言处理 (NLP)、机器学习支持的数据准备和智能数据等探索赞许有加。

目前，Tableau在全球拥有超过57,000家客户及逾90% 家世界500强客户。其中亚太地区有9,600家。自2015年进入中国市场以来，Tableau一直保持高速增长。与包括中国东方航空、中国航信、拜耳、上海贝尔阿尔卡特、一号店和玛氏等领先的中国本土公司和国际公司建立了良好的合作关系。