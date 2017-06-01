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Tableau 致力于帮助人们查看并理解数据，让人们可以访问和使用直观的可视化分析、交互式仪表板、以及无所不能的临时分析进行数据探索、分析与分享。 Tableau 也提供优异的企业分析平台，让您的组织能够在可扩展的安全环境中探索可信数据，获得需要的安全、管控和管理功能，大规模推行功能强大的自助式分析... 访问官网 »
精彩解读

Gartner 报告

于今年初公布的 2017 Gartner 《商业智能和分析平台魔力象限》报告中，Tableau 连续第五年获得“领先者”称号。 这份年度报告根据 15 项关键能力指标对 24 家软件供应商进行评估， Tableau 最终被列入 “领先者” 象限。该报告不仅将 Tableau 评定为“直观交互式可视化分析的黄金标准“，并对 Tableau 创新的产品路线图 –包括自然语言处理 (NLP)、机器学习支持的数据准备和智能数据等探索赞许有加。

目前，Tableau在全球拥有超过57,000家客户及逾90% 家世界500强客户。其中亚太地区有9,600家。自2015年进入中国市场以来，Tableau一直保持高速增长。与包括中国东方航空、中国航信、拜耳、上海贝尔阿尔卡特、一号店和玛氏等领先的中国本土公司和国际公司建立了良好的合作关系。

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产品介绍

Tableau助力现代商业智能，打造便捷易用的企业级分析平台。业务用户能够快速上手展开数据可视化分析，并创建报告找到所需答案。

Tableau Desktop

每个人都能使用的分析工具

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Tableau Server

适合各类组织的本地解决方案

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Tableau Online

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客户案例

中国东方航空公司利用 Tableau 增加营收

富国银行用大数据诉说故事

汉堡王（中国）轻松获取客户行为洞察

德勤（Deloitte） 与成千上万名 Tableau 用户创造了 "授权文化"

安永(EY)利用 Tableau 帮助客户节约大笔开支并预防欺诈

乐购 (Tesco) 通过数据洞察提高销售额

数据在联合利华讲述消费者故事
技术白皮书
  • 下载创建有效仪表板 的 6 种最佳做法
  • 下载2017 年大数据 10 大趋势
  • 下载重将商业智能转移到云端的 5 大理由
  • 下载2017 年商业智能 10 大趋势
  • 下载重新定义 IT 在现代商业智能领域中的角色
  • 下载实现受规管的大规模自助业务分析服务
功能演示视频

赢在数据 – Tableau 驱动企业创新

可视化分析最佳实践

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电子表格无法做到的5件事

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可视化分析助力零售业决策

数据可视化提升网络营销洞察力

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近期会议活动

Tableau可视化峰会直播 － 7月13日

2017 Tableau 可视化分析峰会直播通道正式上线，届时，Tableau 亚太区首席顾问、行业用户和合作伙伴将齐聚一堂，深度解读现代分析平台变革趋势，分享 Tableau 如何引领商业智能和分析创新。立即注册报名，共赴这场数据爱好者的视听盛筵！ 了解详情 »

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