 微软加入Kubernetes开发者组织成为铂金会员

正如预期的那样，微软已经以铂金会员的身份加入了开源开发者组织Kubetnetes——Cloud Native Computing Foundation (CNCF)。

至顶网软件频道消息：正如预期的那样，微软已经以铂金会员的身份加入了开源开发者组织Kubetnetes——Cloud Native Computing Foundation (CNCF)。Kubernetes是领先的容器编排程序。

Kubernetes最早是Google的项目，微软也支持Kubernetes。在2016年，微软聘请了Google工程师、Kubernetes共同创始人Brandon Burns。不久之后，Kubernetes 1.4发布，成为Azure Container Service（ACS）的一部分。

从那时候起，微软Azure容器项目经理Gabe Monroy宣布发布Draft，这款工具用于简化开发运行在任何Kubernetes集群上的应用。同一天，微软加入CNCF，宣布推出一项新服务Azure Container Instances (ACIs)，用于在Linux上创建容器而无需运行虚拟机。为了配合这一点，微软还宣布推出了开源的ACI Connector for Kubernetes，让Kubernetes集群可以部署ACI。

今天，除了Burns和Monroy之外，另外有数十位微软开发者都对Kubernetes代码有贡献。对于那些希望利用云原生技术的、基于Windows的企业来说，微软的支持确保发挥最大灵活性，并为Azure用户提供选择。

微软合作伙伴总监Corey Sanders表示：“我们已经对多个云原生项目有所贡献，包括Kubernetes、Helm、容器、gRPC，并计划未来进一步扩大投资。加入CNCF是我们开源之旅迈出的必然一步，我们期待作为CNCF的成员，更深度低了解和参与到这个社区中。”

CNCF执行总监Dan Kohn表示，微软的“成为该组织成员，以及其他CNCF内的全球云提供商，都证明了云原生技术的重要性及发展。我们相信微软会增加对开源基础设施的承诺，这对CNCF来说是很重要的。”

微软成为铂金成员的同时，Monroy也将加入CNCF的理事会。