量体裁云
SAP与成长型企业共话云端管理之道
SAP与成长型企业共话云端管理之道
古往今来的服务业，虽说赚钱的手段各不相同，但管理的痛点确也大同小异。如果宋朝就有SAP Business ByDesign，镖局也能华丽转身，运营高枕无忧。 更多详情>>
SAP Business ByDesign是Skullcandy业务扩张的有力催化剂
SAP Business ByDesign是Skullcandy业务扩张的有力催化剂Skullcandy作为世界一流的音响和游戏体验公司，致力于将色彩和活力注入到电子消费产品中，激发人们尽情享受生活，通过创新、音乐和运动帮助人们实现更多乐趣。这样一家有创造力的公司一方面努力打造全球品牌文化、价值和内涵，一方面非常看重实施一直的流程，建立可靠的运营保证。SAP Business ByDesign帮他们实现了这样的梦想。
SAP+爱尚优居，成就小门窗的大梦想
SAP+爱尚优居，成就小门窗的大梦想定制化服务在互联网模式下也可以做到物美价廉，其关键在于如何把小批量的个性化用户需求整合起来，快速反应，通过工业化生产的方式降低成本。然而这一切的关键就在于信息系统。SAP Business ByDesign帮助爱尚优居从前台销售端到后台生产端全面打通，并且通过ByD的行业经验来规范流程，减少管理层的试错恩。
支持楷腾医疗亚太区业务快速扩张
支持楷腾医疗亚太区业务快速扩张楷腾医疗是全球感控领域的领导者。随着业务的不断扩张，企业管理面临越来越大的挑战。SAP Business ByDesign的应用，使得企业可以实现产品质量全程追溯，提高客户满意度，同时企业上下高效协同，能够快速响应业务变化，进而为企业的进一步发展奠定良好基础。
SAP Business ByDesign是一款综合全面的云解决方案，专为希望在持续优化业务运营的同时实现盈利性增长的中小型企业设计。点击下载>>
作为一种重要的资源，云计算越来越受全球中小型企业的青睐。这些企业之所以被云计算吸引，主要原因是它能够给中小型企业带来成本高效的竞争优势。点击下载>>
SAP Business Bydesign 能够帮助您精简并优化业务领域，全面了解和掌控所有业务营，立即发现问题和机会，并迅速做出响应。点击下载>>
2017年8月10日，坐标魔都上海，畅享网为企业CIO 量身打造“颠覆·创新 IT决胜未来”暨第二届论道新技术上海CIO高峰论坛又来啦，本次论坛是由上海市经济和信息化委员会、上海国有资产监督管理委员会指导，重点关注人工智能、虚拟现实、容器技术、区块链等热点技术话题。深度分享优秀企业的实践案例，通过从“创新技术探索”、“创新技术应用”两大板块深入交流辅导，势必让你对“新技术”落地路径有深刻的领悟，助你打造企业最佳IT应用实践，决胜未来。 了解详情
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