管理在云端，高效低成本 SAP云ERP解决方案――Business ByDesign(以下简称ByD)是中小型企业和分支机构的最理想选择。这一综合型的SaaS解决方案支持财务、人力资源、销售、采购、客服、供应链等企业全部业务环节，并且随着您企业的成长随需扩展。快速实施及较低的总拥有成本更是值得青睐。一个应用程序、一个操作界面，学起来简单、用起来容易。中小企业飞身云端管理，就这么轻松。